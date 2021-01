Dal Giappone arriva una nuova proposta che scuote non poco il mondo del cosplay, quella di fare pagare i diritti di copyright ai cosplayer. Ma che cosa significherebbe in concreto?

La nuova proposta di legge sembrerebbe essere in linea con la Cool Japan, ovvero il progetto strategico, promosso dal Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese per promuovere il Paese nel mondo, migliorando le vendite e i servizi forniti dalle industrie creative.

Secondo questa ottica il cosplay, proprio perché è basato sull’industria dell’intrattenimento giapponese di anime e manga, deve essere regolarizzato per fare in modo che chi lo pratica paghi i diritti ai creatori dei personaggi impersonati dai cosplayer.

Secondo il sito di notizie online Nikkan Sports, se il cosplay viene fatto solo per hobby e quindi senza scopo di lucro, non viola la legge sul copyright, ma se si pubblicano foto su un sito di scambio di abbonamenti come Instagram o si riceve un pagamento in un evento, potrebbe essere soggetto a violazione del copyright.

Nobuharu Inoue, Ministro di Stato per la Strategia di Cool Japan, ha sottolineato questi temi in una conferenza stampa alla fine dello scorso anno.

Quello che il governo sta cercando è un modo per proteggere il diritto d’autore senza danneggiare la cultura del cosplay. Se le leggi sul copyright vengono applicate in modo troppo rigoroso, il cosplay può risentirne. In primo luogo, non esiste ancora la possibilità per i cosplayer di mettersi in contatto con l’autore dei personaggi originali in modo che possano ottenere il permesso di usarli.

Al momento, non ci aspettiamo di modificare la legge, ma ci stiamo prodigando per chiarire tutti i casi in cui è richiesta la legge sul copyright.