Hell’s Paradise – Jigokuraku: confermato l'anime

Come anticipato prontamente presso le nostre pagine sotto rumor, Hell’s Paradise: Jigokuraku, il manga scritto e disegnato da Yuji Kaku sull’applicazione digitale di Shonen Jump+, avrà infine diritto ad un adattamento anime.

Lo conferma il numero 8 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto e negozi online in Giappone da oggi 25 gennaio 2021, sebbene per ora non si posseggano ulteriori informazioni in merito.

L’autore del manga invece, Yuji Kaku, ha lasciato ai fan un commento di ringraziamento per l’arrivo dell’anime che riportiamo di seguito:

“Un adattamento anime! Mi rende molto felice questa novità, ma devo ancora metabolizzarla perchè tutto ciò mi sembra un sogno. A tutto lo staff dell’anime lascio le redini dei personaggi di Hell’s Paradise: Jigokuraku nelle vostre mani. Cara realtà, se questo è un sogno, ti prego di non svegliarmi.“

Hell’s Paradise: Jigokuraku

In Giappone Hell’s Paradise: Jigokuraku è in corso di serializzazione sulla rivista digitale Shonen Jump Plus dal 22 Gennaio 2018; il volume 12 è disponibile dal 4 Dicembre 2020.

Ricordiamo che il manga si sta per concludere e l’ultimo capitolo, il 127, uscirà il 24 Gennaio 2021.

Ha ispirato una light novel, che è stata pubblicata il 4 Settembre 2019.

In Italia viene pubblicato da J-POP Manga, che presenta così la serie:

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio di farla finita sembra ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di avventurarsi in una terra magica e letale per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun! Tra avversari assetati di sangue, mostri demoniaci, tradimenti e azione esplosiva, arriva un nuovo appassionante shonen che vi lascerà a bocca aperta!

Iniziate la lettura di “Hell’s Paradise: Jigokuraku” – J-POP