One Piece 1001: suggerita la strada per il Re dei Pirati

La guerra di Onigashima fra i pirati della Peggiore Generazione (Rufy, Zoro, Killer, Law e Kidd) contro gli Imperatori Kaido e Big Mom ha avuto finalmente inizio e questa, quando si concluderà, non solo porterà alla risoluzione della saga del Paese di Wano, ma aprirà garantirà un nuovo pezzetto di strada a coloro che desiderano divenire Re dei Pirati.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Tra questi, chiaramente, c’è il nostro caro e amato Rufy che da più di vent’anni solca i mari e sicuramente non si arrenderà proprio davanti a ben due Imperatori.

Sebbene il percorso ora sia sbarrato, Rufy ha stretto alleanze proprio al fine di raggiungere il suo caro obiettivo, ma dovrà vedersela anche con Kaido e Big Mom dal momento che anche loro desiderano raggiungere il trono e mettere le mani sull’ambito tesoro di One Piece.

Tutto questo è stato svelato alla fine del Capitolo 1001 di One Piece nel momento epico in cui Law, Rufy e Kidd (forti dei rispettivi Room, Gear Fourth e Punk Rotten) si trovano pronti ad affrontare Big Mom e Kaido (in modalità dragone).

Kaido e Big Mom minacciano i loro avversari dichiarando che una volta fatti fuori ruberanno tutto ciò che possiedono: amici, tesori, Poignee Griffe… e dopo la vittoria saranno più vicini al divenire Re dei Pirati.

Questo chiaramente vale anche per la parte opposta.

Chi sarà il vincitore di questa sanguinosa e complicata battaglia? Restiamo ancorati alla narrazione di Eiichiro Oda-sensei per scoprirlo.

Dove leggere One Piece 1001

Il Capitolo 1001 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1001 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 959 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

