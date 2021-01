ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Finalmente la guerra di Onigashima che conta, nella saga del Paese di Wano in One Piece, ha avuto inizio frapponendo, dopo un’estenuante battaglia lottata con onore dai Nove Foderi Rossi (vassalli di Kozuki Oden), i pirati della Peggiore Generazione (Rufy, Zoro, Law e Killer) e gli Imperatori Big Mom e Kaido.

Inizia la battaglia

Le chiacchiere sono davvero ormai conclude. Ora il teatro andrà avanti a suon di pugni e dominio e chi vincerà farà un passo in avanti verso la vetta del Re dei Pirati.

Tuttavia, al momento, quella vetta è accantonata poiché i pirati della Peggiore Generazione desiderano spodestare gli Imperatori per salvare il Paese di Wano sempre più sotto la morsa del totalitarismo e del terrore.

Al fine di vincere i pirati si alleano e danno via ad un tag-team caotico e devastante allo stesso tempo.

La Peggiore Generazione contro Kaido e Big Mom

Rufy, Law e Kid, almeno inizialmente, non desiderano però lottare l’uno al fianco dell’altro dal momento che tutti vorrebbero essere accreditati per aver messo a tacere Big Mom e Kaido. Non solo, tutti e tre vorrebbero portare in alto il loro rispetto ad orgoglio in qualità di capitani delle rispettive ciurme man mano che la battaglia comincia.

Ad esempio, a proposito di orgoglio, Rufy, Law e Kidd si ritrovano a subire un attacco da Big Mom, e Cappello di Paglia lancia una sfida: il primo che lo schiverà perderà. I tre pirati ovviamente accettano la sfida, ma si ritrovano ad essere compiti dall’attacco con tanto di conseguenze.

Da questo goliardico evento, Kaido resta curioso pertanto decide di testare le abilità dei tre in battaglia.

E non passa parecchio tempo che proprio Rufy, Law e Kidd si presentano davanti a Kaido con le loro tecniche più potenti, rispettivamente, Gear Fourth, Room e Punk Rotten. Gli attacchi potenti vanno a segno, ma l’Imperatore è davvero forte e riesce ad uscirne senza troppi problemi.

Kaido rispetta e riconosce le forze dei tre pirati, ma per aver la pelle viva dovranno mettere davvero da parte l’orgoglio e combattere assieme.

Dove leggere One Piece 1001

Il Capitolo 1001 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1001 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 959 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

