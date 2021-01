Se il Capitolo 1000 di One Piece ha finalmente messo faccia a faccia i pirati della Peggiore Generazione, almeno i più influenti, contro gli Imperatori Big Mom e Kaido nella battaglia per la liberazione del Paese di Wano, il Capitolo 1001 ha dato luce alla battaglia vera e propria infuocando l’isola di Onigashima.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Infuocando è il termine giusto dal momento che coloro che lo stanno divampando sono Big Mom, grazie al suo prode alleato Prometheus, e Roronoa Zoro.

Big Mom sta per colpire Rufy, dopo che quest’ultimo ha schivato all’ultimo secondo il mortale Thunder Bagua di Kaido, e non riuscendo a concentrarsi sull’attacco della regina di Tottoland sarà Zoro a salvarlo con una tecnica che ha gentilmente “rubato” alla perfezione da Kin’emon.

Con la spada Enma tra le mani, si tratta della tecnica Foxfire Style: Fire Flame Rend che taglia in due Prometheus.

Rufy resta sorpreso nel vedere Zoro ricorrere alle tecnica di Kin’emon, mentre lo spadaccino gli rivela con tano di gioia che l’ha rubata. Questo sta a significare che lo storico compagno di Rufy non solo ha acquisito la capacità di usare la potente spada di Enma, ma anche le tecniche da essa generate.

Il Capitolo 1001 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus.

Dove leggere One Piece 1001

Il Capitolo 1001 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita e legale attraverso MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1001 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 959 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

Acquistate ORA “One Piece 96” – Star Comics