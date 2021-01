Come ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 25 al 31 gennaio 2021. Tra le uscite pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Nathan Never.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 25 al 31 gennaio 2021 – Inediti

ODESSA 21 – RESISTENZA 3

di Davide Rigamonti, Piero Fissore e Michela Da Sacco

96 pagine — 16 x 21 cm

colore, brossurato

€ 5,90

Nella Sala di Gestazione del Serraglio 457 qualcosa sta tornando in vita con un unico scopo: impedire a Yakiv e compagni di portare a termine la costruzione dell’Arma. Così, mentre vecchi nemici tornano alla luce e Mozok comincia la più dura delle battaglie, Nuova Odessa si trova sempre più vicina alla fine. Sarà lo stesso anche per i nostri eroi?

DYLAN DOG 413 I padroni del nulla

di Carlo Ambrosini

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

In bilico tra la visione e il sogno, tra la realtà e l’incubo, Dylan Dog intraprende un viaggio per nandare ad acquistare un nuovo clarinetto. Sulla sua strada incrocerà l’inquietante figura del Pulcinella che gli farà da Cicerone in un labirintico, luttuoso percorso. Al centro della vicenda, una bella ragazza incinta e l’anziano padre dalle precarie condizioni di salute, ma che non può morire prima che la figlia partorisca per un patto satanico contratto in famiglia tanto tempo prima.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 25 al 31 gennaio 2021 – Ristampe

TEX CLASSIC 102

Il tagliatore di teste

di Gianluigi Bonelli, Aurelio Galleppini,

Francesco Gamba e Virgilio Muzzi

64 pagine – 16 x 21 cm

colore, brossurato | € 3,20

Di ritorno alla riserva navajo, Tex ode dei tamburi ed un urlo atroce. Indagando si imbatte in un spaventato gruppo di cowboys che, attorno a un fuoco, lo mette in guardia sulla presenza, in quelle praterie, di un essere mostruoso, simile a uno scimmione, che armato di uno spadone ricurvo e montando un infernale cavallo nero, da la caccia agli sventurati che gli capitano a tiro, mozzando loro il capo. Per scoprire chi o cosa si nasconde dietro allo spietato “tagliatore di teste”, Aquila della Notte dovrà, prima, vincere la diffidenza degli spaventati abitanti del vicino paese e, poi, ricorrere a tutta la propria astuzia per smascherare il terribile mostro…

TUTTO TEX N° 598 LA PROVA DEL FUOCO

uscita: 27/01/2021

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112157104500598

Soggetto: Pasquale Ruju

Sceneggiatura: Pasquale Ruju

Disegni: Ernesto Garcia Seijas

Copertina: Claudio Villa

Jack Loman, un ranger veterano, conosciuto e rispettato in tutto il West, coinvolge Tex e Carson in una caccia alla banda di fuorilegge che terrorizza la regione da molti mesi e che ha appena messo a segno una sanguinosa rapina a una banca federale. Del gruppo di rangers fa parte anche l’unico figlio di Loman, il diciottenne Michael, alla sua prima missione. Ma un evento tragico e imprevisto trasformerà la spedizione in una sanguinosa caccia all’uomo…

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 25 al 31 gennaio 2021 – Volumi

DYLAN DOG Il pianeta dei morti

di Alessandro Bilotta, Paolo Martinello e Daniela Vetro

160 pagine – 22 x 30 cm

B/N e colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-576-4

€ 19,00

Scritti dallo sceneggiatore Alessandro Bilotta, i racconti de Il pianeta dei morti sono ambientati in un’epoca futura rispetto alla serie classica, con un Dylan Dog ormai di mezza

età che, posto di fronte a scelte estreme e costretto a mettere in discussione ogni certezza,

cerca di sopravvivere in un mondo dove una misteriosa epidemia trasforma gli esseri umani

in zombi. Nate da un racconto di sole 32 pagine, queste storie sono diventate negli anni una lunga saga, osannata dai lettori. Questo primo volume inaugura la ripubblicazione in grande formato dell’intera serie de Il pianeta dei morti.

ZOMBICIDE INVADER

di Luca Enoch, Stefano Vietti e Giancarlo Olivares

144 pagine – 17 x 26 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-586-3

€ 21,00

Questo volume è il primo frutto della collaborazione tra la nostra Casa editrice e la società

CMON, leader nel settore dei giochi da tavolo. Dalla serie fantascientifica del boardgame di

successo mondiale Zombicide Invader, questa graphic novel racconta il suo incredibile mondo e i suoi eroici protagonisti. Quando il capitano Kane giunge sul piccolo pianeta minerario di PKL7, si trova coinvolto in una battaglia tra i suoi abitanti e una misteriosa razza di esseri mutanti emersi dal sottosuolo. Kane è un combattente nato e non si tirerà indietro, ma lo scontro si rivelerà un vero e proprio incubo! Dai creatori dell’universo di Dragonero e Senzanima!

DRAGONERO Il sangue del drago

di Luca Enoch, Stefano Vietti, Giuseppe Matteoni e Luca Malisan

400 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

ISBN 978-88-6961-576-4

€ 15,00

Per la prima volta raccolti in volume i quattro episodi d’esordio della serie mensile a fumetti di Dragonero, la ormai celebre saga fantasy creata da Luca Enoch e Stefano Vietti. Città

portuale di Baijadan, a Sud dell’Impero… Ian Aranill, l’orco Gmor, l’elfa Sera e Myrva dei

Tecnocrati stanno investigando su di un traffico di armi destinato ad alcune tribù di Orchi

in rivolta, quando si trovano di fronte a uno strumento dagli effetti devastanti. È l’inizio del

viaggio che porterà l’Uccisore di Draghi e i suoi compagni a svelare chi sia l’oscura figura che vuole servirsene per scatenare una guerra tra gli Orchi e l’Impero!

