Boruto: Naruto Next Generations spiega come sia possibile per Boruto e Kawaki liberarsi dalle trasformazioni di Otsutsuki nel nuovo capitolo. Il precedente cliffhanger della serie ha lasciato Boruto in uno stato incerto poiché Momoshiki Otsutsuki è stato in grado di riprendere il suo corpo ancora una volta. Questa volta, tuttavia, è stato rapidamente rivelato che ha molto più controllo sulle funzioni di Boruto rispetto a prima perché il karma è progredito nel suo corpo a tal punto che Boruto non è più in grado di trattenerlo a meno che non sia completamente cosciente. Ma c’è una via d’uscita.

Boruto spiega come avere la meglio sul controllo degli Otsutsuki

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler per il capitolo 54 di Boruto – Naruto Next Generations.

Il capitolo 54 della serie vede Momoshiki continuare a prendere il controllo del corpo di Boruto in uno stato ancora più estremo di prima, e la seconda volta che è stato in grado di farlo ha conferito molto di più delle sue abilità al corpo di Boruto. Ma c’è anche una via d’uscita molto semplice, dato che Boruto sfrutta il crescente corno di Otsutsuki della sua testa per liberare il suo corpo.

Momoshiki conferma che il marchio è progredito sia nel corpo di Boruto che in quello di Kawaki fino a un punto nuovo ed estremo (anche se il marchio è stato rimosso dal corpo di Kawaki), ed è anche più forte di quanto sembrava l’ultima volta. Ma mentre Momoshiki combatte contro gli sforzi combinati di Sasuke e Kawaki, Sasuke inizia a rendersi conto che c’è una debolezza nel fatto che Momoshiki sta cercando di mantenere il suo corpo libero dai chakra.

Una volta che finisce per assorbire alcuni chakra, Boruto riprende conoscenza all’interno del suo corpo, riuscendo così a rompere il corno che gli spunta dalla testa. Boruto aveva pensato che sarebbe stato d’aiuto, finendo così per interrompere la connessione di Momoshiki con il suo corpo proprio distruggendo il corno. Questo annulla anche la trasformazione forzata dal Karma.

Ora che Boruto sa che questo stratagemma funziona di sicuro, sarà molto più facile avere a che fare con Momoshiki la prossima volta che prenderà il controllo del suo corpo. Ma allo stesso tempo ciò significa che Momoshiki sarà ancora più sulla difensiva la prossima volta.

