Il capitolo precedente della serie ha visto Kawaki lanciarsi nella lotta contro Isshiki Otsutsuki per salvare Naruto, ma, sebbene Isshiki sia stato sconfitto, Momoshiki ha colto l’occasione per risvegliarsi all’interno del corpo di Boruto ancora una volta.

Boruto rivela i piani per Kawaki

Mettendo gli occhi su Kawaki, viene presto rivelato che anche se avesse rimosso il sigillo del Karma dal suo corpo, resterebbe comunque un obiettivo primario per l’Otsutsuki.

Il capitolo 54 della serie riprende dal cliffhanger che ha visto Momoshiki pugnalare Sasuke negli occhi, e Kawaki prende in mano la situazione quando sia Sasuke che Naruto sono temporaneamente fuori dai giochi. Ma questo è esattamente ciò che Momoshiki vuole, poiché vuole usare Kawaki come sacrificio per il Dieci Code e forgiare un nuovo frutto divino.

Quando il futuro nemico di Boruto inizia a combattere contro Momoshiki nel nuovo capitolo, quest’ultimo conferma che Isshiki Otsutsuki era stato sconfitto dai loro sforzi precedenti, ma dice anche che l’estrazione è progredita abbastanza perché “funzioni” e rivela che anche senza Karma Kawaki è ancora un ospite di Otsutsuki, poiché il suo corpo è diventato almeno per l’80% quello di un Otsutsuki, e anche senza sigillo i dati del clan stanno ancora avanzando all’interno del suo corpo.

E poiché Momoshiki sta usando Boruto come corpo ospite, questo significa che ha intenzione di nutrire Kawaki con il Dieci Code per far crescere un nuovo Albero Divino e, di conseguenza, un nuovo frutto. Quindi Momoshiki sta progettando di fare al ragazzo ciò che Isshiki stava progettando di fare a Boruto.

Per fortuna, Kawaki è in grado di risvegliare Boruto dalla presa di potere di Momoshiki e di porre fine alla lotta, almeno per il momento. Ma è chiaro che anche se era stato liberato dal pericolo sconfiggendo Isshiki, né lui né Boruto sono fuori dai guai finché Momoshiki non viene rimosso o sconfitto in qualche modo dall’interno del corpo di Boruto, prima che possa trovare il Dieci Code.

