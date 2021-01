Dragon Ball Super 68 ha rivelato i poteri speciali di Granola nel nuovo capitolo della serie! Il capitolo precedente ha portato alla fine l’arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Immediatamente dopo ha già iniziato a prendere le mosse il nuovo arco narrativo principale della serie con un misterioso guerriero abbastanza potente da affrontarne un numero di androidi che ha dato problemi ai Guerrieri Z durante il combattimento con Moro. È confermato nel nuovo capitolo che il prossimo grande arco si concentrerà su questo misterioso nuovo guerriero, Granola, e sulle sue misteriose abilità.

Dragon Ball Super 68 – Un primo assaggio di Granola

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Dragon Ball Super 68.

Dragon Ball Super 68 introduce questo misterioso nuovo guerriero, Granola, un cacciatore di taglie che ha inseguito i resti di OG73-1 come parte del suo ultimo lavoro. Non solo lo abbiamo visto in azione allora, ma il nuovo capitolo inizia a rivelare alcune delle abilità che ha a sua disposizione, come un occhio che gli permette di colpire bersagli da lunghe distanze.

Granola appartiene a una razza conosciuta come Cerealian, presa di mira da Freezer e spazzata via dai Saiyan. Da allora ha sempre voluto vendicarsi, ma sente di aver perso l’opportunità di farlo quando ha scoperto che Freezer e i Sayan erano stati spazzati via. Non solo vediamo alcuni esempi delle sue abilità di combattimento nel capitolo, ma alla fine vediamo quanto possa essere veramente pericoloso.

Attirando un gruppo di cacciatori di taglie nemici in una trappola, finisce per colpirli da lontano. I Cerealian hanno gli occhi giusti che li rendono particolarmente abili nel colpire bersagli posti a grande distanza e viene anche fatto intuire che le abilità di Granola siano le migliori della sua razza. Ha anche un laser basato sul ki di tipo “pistola stordente”. Ma la cosa più importante qui è che viene lasciato intendere che diventerà molto più forte.

Scoprendo che Freezer è ancora vivo, Granola giura di diventare molto più forte per vendicare la sua razza, ma non tiene nemmeno conto di come si sentirà una volta scoperto che anche Saiyan sono ancora vivi e vegeti.

