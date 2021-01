Le uscite Star Comics del 27 Gennaio 2021 vedono il ritorno del classico L’Incantevole Creamy, di cui viene riproposto il manga degli Anni 80 in volume unico e la serie più recente ancora in corso in Giappone.

A seguire tutte le uscite Star Comics del 27 Gennaio 2021

Le uscite Star Comics del 27 Gennaio 2021

SCP EXTRA 14

URGENZA LIVELLO 3 NUOVA EDIZIONE

Joshua Dysart, Jonathan Dumont, Alberto Ponticelli, Pat Masioni

17×26, B, 128 pp, col., cartonato, € 14,90

Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) è l’agenzia di soccorso alimentare dell’ONU, nonché la più grande organizzazione umanitaria al mondo: dona assistenza a più di 90 milioni di persone in 83 Paesi.

Questo volume narra la vita quotidiana di chi vive in Iraq, Sudan del Sud e Ciad, e di chi vive e lavora lì, per aiutare gli autoctoni di alcune delle zone più conflittuali del mondo.

Un’opera intensa e toccante, che esplora la situazione di tre regioni in grave crisi umanitaria, attraverso gli occhi di chi vive e agisce in loco.

CREAMY MAMI – L’INCANTEVOLE CREAMY NEW EDITION

Kazunori Ito, Yuko Kitagawa

13×18, B, 376 pp, b/n, con sovraccoperta, € 8,90

Yu Morisawa è una bambina molto fortunata che, grazie a una magica bacchetta ricevuta da un folletto, ha la possibilità di trasformarsi a suo piacimento in un’affascinante adolescente! Affiancata da due simpatici gattini alieni, si calerà nel ruolo di una popolarissima stella dello spettacolo: Creamy Mami!

Vi suona familiare questa trama? Impossibile non conoscere l’incantevole Creamy, una delle più amate “maghette” del Sol Levante! Ora potrete ripercorrere le sue magiche avventure raccolte in un unico, grande volume che presenta un’inedita cover e un mini-poster all’interno! Una New Edition stellare per rendere onore a un’intramontabile eroina che ha fatto sognare generazioni di ragazzine e… ragazzini!

AMICI 273

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 1

Emi Mitsuki, Studio Pierrot

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, con mini-poster interno, € 5,50

Prima della comparsa di Creamy Mami, Megumi Ayase era la star indiscussa della Parthenon Productions. Il successo della rivale, però, mette in discussione la leadership della bizzosa Megumi, gelosa della nuova arrivata e decisa più che mai a riprendersi il trono di idol numero uno. Ci riuscirà? Un classico dell’universo manga e anime… rivisto da un altro punto di vista!

Non perdetevi il primo volume di questo divertentissimo spin-off di Creamy Mami!

CREAMY MAMI IDOL PACK

Yuko Kitagawa, Kazunori Ito, Emi Mitsuki, Studio Pierrot

13×18, B, 536 pp, b/n, con sovraccoperta, € 14,40

(contiene CREAMY MAMI – L’INCANTEVOLE CREAMY NEW EDITION + CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 1 + 3 “IDOL CARD” IN OMAGGIO)

Disponibile solo in fumetteria

TURN OVER 244

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 21

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Il gruppo di Hak e l’esercito del Regno di Koka guidato da Suwon attaccano in contemporanea le fortezze del Regno di Sei. Nel frattempo, dopo aver lasciato Yona da sola nel bosco, Lili fa da esca e si lascia catturare dai soldati di Kushibi. Per punirla del tentativo di fuga, viene decisa la sua esecuzione pubblica. Tutti – compresa Yona, impossibilitata a muoversi a causa delle ferite – si affannano nel tentativo di salvare Lili. Riusciranno a impedire che venga giustiziata?

GHOST 188

MISSIONS OF LOVE 18

Ema Toyama

11,5×17,5, B, 160 pp, b/n, € 4,30

Viene organizzato un confronto tra Yupina e Dolce in diretta TV! E se Shigure avesse un posto tra il pubblico per assistere alla registrazione del programma?! Yukina vuole difendere a tutti i costi la segretezza della sua doppia identità, ma il pensiero di dover scegliere tra Shigure e il proprio romanzo la angoscia profondamente…

TARGET 105

I DIPINTI MALEDETTI 8

Hachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e colore, con sovraccoperta, € 4,90

Loki ha scoperto che il vero scopo della Sacra Fondazione dei Mecenati è la rinascita di Aisya! Ora al suo fianco ha degli alleati molto forti, i componenti del Reparto Quattro, ma l’avversario è intenzionato a portare avanti a tutti i costi il suo diabolico piano… Riuscirà a salvare la sua amica? Un avvincente epilogo in cui tutti i segreti relativi ai dipinti maledetti e alla misteriosa fanciulla chiamata “strega” saranno finalmente svelati!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 23

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col, con sovraccoperta, € 5,90

Il castello del Re Drago è il teatro di due lotte parallele: da una parte il prode Aros affronta Anis, sprofondata nelle tenebre, e dall’altra il sovrano di Alefgard si trova davanti a Redo, il drago guardiano del globo rosso. Riusciranno Aros e Anis a superare la discordia? Nel frattempo, Quinzorma ha completamente assorbito Lamia… Il mondo intero, caduto preda delle sue macchinazioni, non sembra più in grado di resisterle!

STAR COLLECTION 14

RANMA 1/2 COLLECTION 4 (di 5)

Rumiko Takahashi

13×18, B, b/n e col., con alette, € 28,00

L’intera saga di Ranma ½, nell’apprezzata edizione New Edition, diventa disponibile in cinque pratici cofanetti.

Contiene Ranma ½ New Edition voll. 13-16.

