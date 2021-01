Hideaki Sorachi, dopo aver tenuto il segreto più assoluto riguardo un regalo per il pubblico che guarderà al cinema il film Gintama: THE FINAL, ha finalmente deciso di rivelare la sorpresa!

Gintama: THE FINAL – l’autoritratto dell’autore

Durante la terza settimana di proiezione, l’account Twitter ufficiale del film ha finalmente svelato l’arcano. Il regalo che Sorachi ha deciso di fare ai fan della serie non è altro che un suo autoritratto, in cui l’autore si disegna come gorilla, che verrà distribuito ai fan che guardano il film Gintama: The Final nelle sale insieme a un’illustrazione di Gintoki e Shinsuke.

Insieme al disegno con l’aspetto da gorilla, è stato pubblicato anche un video di Sorachi mentre registra le sue battute per il film.

A proposito di Gintama: THE FINAL

Gintama: THE FINAL, il film che conclude la lunga storia tratta dal manga di Hideaki Sorachi, ha fatto il suo debutto nei cinema giapponesi l‘8 gennaio e ha finora incassato 800 milioni di yen (circa 6.331.465 di euro). Un successo impressionante tanto che il suo debutto è riuscito a rovesciare il regno plurisettimanale di Demon Slayer al botteghino giapponese.

Il film è basato sul finale del manga originale, combinato con nuovi elementi della storia. Sorachi non ha solo partecipato attivamente alla produzione di Gintama: THE FINAL ma ha creato quattro illustrazioni inedite e originali che sono distribuite a tutti coloro che vanno a vedere il film nei cinema nipponici, che ora potranno anche portare a casa l’autoritratto dell’autore.

A proposito del manga

Gintama è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2003 al 2018 con 698 capitoli per poi trasferirsi, per un po’ e con tre capitoli su Jump GIGA (699-700-701) per dedicare all’opera e ai lettori un finale soddisfacente, concludendosi, definitivamente, attraverso l’applicazione ufficiale del manga con altri 3 capitoli (702-703-704) per regalare ai fan un finale soddisfacente. Gintama è edito in Italia da Edizioni Star Comics.

Acquista il primo volume di Gintama