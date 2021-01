Kidrobot ha immesso sul mercato una replica peluche da 28 pollici del futuristico Hoverboard, lo skateboard fluttuante e senza ruote utilizzato da Marty McFly in Ritorno al futuro Parte II.

Ritorno al futuro – il pelushe a forma di Hoverboard

La replica accurata dell’Hoverboard in peluche misura 3 pollici (H) x 28 pollici (L) x 7 pollici (P) ed è l’ultima aggiunta alla collezione di peluche Ritorno al futuro di Kidrobot.

Viene venduto a $ 29,99 su Kidrobot.com e sembra quasi identico alla tavola futuristica del film di fantascienza/avventura del 1989.

Altri articoli dedicati al leggendario film includono un peluche della DeLorean Time Machine da 11 pollici che viene venduto al dettaglio per $ 14,99 e i pelushe di Marty McFly Phunny Plush e Doc Brown Phunny Plush, venduti al dettaglio per $ 12,99. La collezione include anche una figura in vinile da 4 pollici di Doc Brown Bhunny e una figura in vinile da 4 pollici di Marty McFly Bhunny, che costano $ 11,99 ciascuna.

La descrizione ufficiale per il peluche Hoverboard recita:

Kidrobot da’ vita al futuro quest’anno! 35 anni dopo che Marty McFly è tornato nel futuro con Doc Brown, il futuristico e iconico Hoverboard di Ritorno al futuro II è finalmente arrivato … in peluche di alta qualità. Questo vibrante peluche Hoverboard lungo 28 pollici apre nuovi orizzonti, facendo levitare gli arredi della cultura pop nel futuro. Cosa spetti? Prendi il tuo peluche Hoverboard di Ritorno al futuro su Kidrobot.com.

A proposito di Ritorno al Futuro Parte II

Il 26 ottobre del 1985, Emmett “Doc” Brown tornava dal futuro per avvisare il giovane Marty del suo incombente futuro. Inizia così il grande epilogo della saga, che si concluderà poi, con il terzo film diretto da Robert Zemeckis, nel Far West.

La seconda parte della saga, Ritorno al Futuro parte II, viene rilasciata nel 1989, e vede Marty McFly fortunosamente ritornato dal 1955 nella notte del 26 ottobre 1985. La mattina seguente, mentre saluta la sua ragazza Jennifer Parker, vede ritornare il suo amico Doc dal futuro. L’uomo ha scoperto molto sul destino di Marty, in particolare che il suo futuro figlio si metterà nei guai, ma non solo: la loro linea temporale era stata modificata.

Nella nuova versione da incubo di Hill Valley, il padre di Marty è stato assassinato e il nemico di Marty, Biff Tannen, è diventato super ricco. Quando Marty e Doc scoprono che il successo di Biff è dovuto a un almanacco sportivo del futuro, il duo intraprende un viaggio nel tempo per riparare il continuum spazio-temporale.

Diretto da Robert Zemeckis, Ritorno al futuro parte II vede protagonisti Michael J. Fox nei panni di Marty McFly, Christopher Lloyd nei panni del dottor Emmett Brown, Elisabeth Shue nei panni di Jennifer Parker, Lea Thompson nei panni di Lorraine Baines McFly, Thomas F. Wilson nei panni di Biff Tannen/Griff Tannen, Crispin Glover nei panni di George McFly e Jeffrey Weissman nei panni della versione precedente di George McFly.

