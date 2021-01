Ghostbusters Legacy potrebbe vedere il ritorno di Rick Moranis, che nei film originali ha interpretato Louis Tully — l’imbranato vicino di casa di Dana Barrett (Sigourney Weaver) che verrà coinvolto nel ritorno di Gozer sulla Terra.

Nel corso di una intervista a Living Life Fearless, l’attore Ernie Hudson (interprete di Winston Zeddemore) non ha completamente escluso una partecipazione del collega nel nuovo film — lasciando però allo studios la conferma o la smentita del caso.

Ricordiamo che a Maggio 2020 Bill Murray (Peter Venkman) aveva confermato una indiscrezione di Vanity Fair del Gennaio 2020 seconda la quale Moranis non avrebbe preso parte al film.

Il film è interpretato dalle new entry Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Logan Kim, Carrie Coon e Paul Rudd, affiancati dai protagonisti dei film storici Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.

Il film è diretto da Jason Reitman, figlio del regista Ivan dei primi due capitoli, anche autore della sceneggiatura insieme a Gil Kenan; lo script è basato su un soggetto originale di Dan Aykroyd e del compianto Harold Ramis (Egon Spengler).

Recentemente il regista ha raccontato come suo padre, produttore della pellicola, si sia commosso dopo aver visto Ghostbusters Legacy in anteprima:

Mio padre non è uscito molto di casa per il Covid. Ma ha fatto un test, si è messo la mascherina e ha guidato fino alla Sony per guardare il film con lo studio. Dopo ha pianto e ha detto: “Sono così orgoglioso di essere tuo padre”.

È stato uno dei momenti più belli della mia vita.