Evangelion si prende una pausa dalla lotta contro gli Angeli e si unisce alla battaglia contro il COVID-19!

Evangelion – la campagna di sensibilizzazione

In Giappone, ci sono state una serie di campagne di sensibilizzazione sul COVID-19, e persino Doraemon è stato protagonista di una. A ottobre all’interno delle carrozze e intorno alle stazioni ferroviarie sono stati affissi dei poster tematici in cui Doraemon e gli amici di Nobita spiegavano ai passeggeri le regole per viaggiare in sicurezza. Ma a volte, utilizzare dei personaggi carini non è sufficiente ma è necessario usare qualcosa di molto più efficace.

E cosa c’è di più efficace per invogliare a combattere uniti contro il virus se non i piloti degli Eva? È questa l’idea pensata dalla Prefettura di Fukuoka, che ha recentemente dichiarato lo stato di emergenza, e per questa ragione aveva bisogno di un modo efficace per assicurarsi che tutti i residenti di Fukuoka lo prendessero sul serio.

Per fare ciò, il team del quartier generale di Fukuoka ha inventato questo tabellone, affisso all’ingresso della metropolitana di Tenjin e portato all’attenzione di Internet dall’utente @tenjinsite:

Mentre le precedenti campagne di sensibilizzazione potrebbero essere state tradizionali, con quel pizzico di pucciosità così tipico dei giapponesi, questa campagna ispirata a Evangelion non solo attira l’attenzione, ma trasmette adeguatamente la gravità del coronavirus insieme a un senso di urgenza.

Il messaggio a scorrimento del tabellone si legge come segue:

Stato di emergenza – una richiesta dalla Prefettura di Fukuoka.

Per prevenire la diffusione del COVID-19, stiamo emettendo uno stato di emergenza.

Si prega di astenersi dall’uscire a meno che non sia assolutamente necessario. Soprattutto dopo le 20:00, ti chiediamo vivamente di rimanere in casa. Indossa una maschera, lavati le mani e mantieni le distanze.

Si prega di essere vigili e di adottare adeguate misure di prevenzione delle infezioni.

Il messaggio tematico è in bella mostra presso le stazioni della metropolitana Tenjin e Hakata di Fukuoka, e c’è l’intenzione di aggiungere un altro display alla stazione di Kokura in futuro.

Questi i commenti in risposta dai netizen giapponesi, molto diversi tra di loro:

“Ragazzi, non sconfiggeremo questa cosa a meno che non usiamo un AT Field (maschera)!”

“Sicuramente, prendendo di mira solo i giovani fan degli anime, questo cartellone non è un po’ inutile? Dopotutto, i giovani fan degli anime non sono esattamente il tipo che esce dopo le 8 di sera.”

“I giovani sono persino interessati a Evangelion in questi giorni? Non è troppo vecchio per loro?”

“Questo tipo di messaggio è difficile da ignorare!”

“C’è una filiale della NERV a Fukuoka?”

“Posso quasi sentire la musica di sottofondo della battaglia nella mia mente quando vedo questo!”

Si spera che tutti seguiranno i consigli dichiarati nel tabellone e chissà, forse saremo in grado di superare la pandemia giusto in tempo per vedere il nuovo film di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time se non viene ritardato di nuovo.

