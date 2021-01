Seishi Kishimoto, fratello gemello del più celebre Masashi autore di Naruto, è al lavoro su un nuovo shonen manga che debutterà nel corso del 2021.

Si intitola Monster no Isha (Monster Doctor) e racconterà una storia sul legame tra uomini e mostri.

La serie è stata annunciata alla fine del one-shot Yobigami che Seishi Kishimoto ha pubblicato nei giorno scorsi sulla app Manga Box di DeNa; la serie espanderà il mondo presentato nel one-shot.

Yobigami è a sua volta basato su un manga fittizio visto nel secondo episodio della serie tv live action Oh! My Boss! Koi wa Bessatsu de, in corso dallo scorso 12 Gennaio.

A proposito di Seishi Kishimoto

Le opere di Seishi Kishimoto pubblicate anche in Italia includono:

666 Satan, serializzato tra il 2001 e il 2007 su Shonen Gangan di Square Enix, edito da J-POP;

Blazer Drive, uscito tra il 2008 e il 2010 su Shonen Rival di Kodansha, pubblicato prima da GP Manga e poi da Planet Manga;

Daichi, giovane collezionista di Mysticker, adesivi in grado di scatenare poteri incredibili, vuole guadagnare il rispetto del fratello, da tutti considerato un genio. Per riuscirci, però, dovrà prima fare i conti con i Blazer Randagi che vogliono fargli la pelle!

Crimson Wolf (Kurenai no Ookami to Ashikase no Hitsuji), serializzato su Shonen Rival dal 2011 al 2013, edito prima da GP Manga e poi da Planet Manga;

I sentimenti nascosti sono pericolosi. E quando straripano sotto l’influsso della Luna Rossa, prendono la forma di mostri ripugnanti. Ma c’è chi dà la caccia agli incubi: l’eccentrica Ayame Akatsuki, aiutata da Youichi Douchinji, darà vita a una favola rovesciata. Una favola in cui è Cappuccetto Rosso a divorare il Lupo!

Sukedachi Nine – Assistente Vendicatore, pubblicato tra il 2012 e il 2014 su Shonen Gangan, è uscito per Edizioni Star Comics;

Mad Chimera World, serializzato tra il 2017 e il 2019 sulla rivista seinen Morning Two di Kodansha, pubblicato da Planet Manga.

Estinto il genere umano, la Terra è dominata da mostri antropomorfi. Un mondo allucinante in cui le femmine cacciano i maschi per accoppiarsi prima di divorarli e i maschi fanno di tutto per riprodursi prima di fuggire dalle femmine. Il senso di tutto questo? Mitsuki non si fermerà finché non l’avrà scoperto!

