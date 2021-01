Marvel ha pubblicato alcuni teaser per un rework della classico rilancio degli anni ’90 Heroes Reborn e sta continuando ad aggiornare i lettori tramite nuovi post e dettagli in anteprima.

Heroes Reborn – un’altra avventura per gli eroi Marvel

Dopo la pubblicazione del primo teaser sui propri social network, Marvel ha svelato in anteprima il design di 8 dei personaggi che faranno parte di questa nuova avventura che arriverà nel 2021: Heroes Reborn.

Negli scorsi giorni, Marvel aveva pubblicato un tweet in cui suggeriva un nuovo inizio per la serie Heroes Reborn, suscitando la domanda:

Che fine hanno fatto gli eroi più potenti della terra?

Un nuovo, nuovo inizio

Solo poche ore dopo, la stessa Marvel ha svelato in anteprima il design di otto personaggi che faranno parte dell’evento, tramite la pubblicazione di alcune tavole a colori ritraenti gli eroi stessi.

Le otto immagini suggeriscono che la trama di Heroes Reborn vedrà la maggior parte dei personaggi soggetti a una sorta di mash-up con altri noti protagonisti Marvel, sebbene non sia chiaro se i background narrativi saranno una combinazione di origine e stile con un’amalgama di poteri come già successe precedentemente in Infinity Warps o se ci sarà un’altra spiegazione della storia.

Heroes Reborn nella storia

Heroes Reborn è stato un enorme evento pubblicato tra il 1996 e il 1997, con titoli caratterizzati da personaggi pilastri della Marvel come gli Avengers, i Fantastici Quattro, Doctor Doom e Hulk.

Durante l’evento, la Marvel rilanciò i Fantastici Quattro, Avengers, Iron Man e Captain America con nuovi numeri, mentre Thor venne ribattezzato Journey into Mystery.

L’originale Heroes Reborn è famoso anche perché vide ritornare alla Marvel le superstar Jim Lee e Rob Liefeld, fuoriuscite qualche anno prima per fondare la Image.

