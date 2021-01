La prima stagione dell’anime di Demon Slayer – potete guardare il trailer in testa all’articolo – adattamento dell’omonimo manga Kimetsu no yaiba di Koyoharu Gotoge, arriva su Netflix!

A dare l’annuncio lo stesso Netflix.

Demon Slayer, che era già disponibile su Amazon Prime Video e VVVVID, verrà reso disponibile sulla piattaforma globale dall’1° febbraio 2021.

A proposito di Demon Slayer

Il manga di Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal febbraio 2016 al maggio 2020, mentre in Italia il manga è in corso di pubblicazione sotto l’etichetta Star Comics che descrive così la trama:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha venduto complessivamente 102,892 milioni di copie al 6 dicembre diventando così la seconda serie manga annoverata fra i record di Oricon a vendere oltre 100 milioni di copie.

La prima serie a raggiungere questa impresa è stata One Piece nel 2012. Un successo senza precedenti per la serie che ha avuto influenze anche nella vita quotidiana e nella cultura dei giapponesi, riuscendo a confondere i ragazzi nella lettura dei kanji, talmente pervasiva è la sua storia!

Dall’anime è stata tratta una prima serie animata in 26 episodi, andata in onda dal 6 aprile al 28 settembre 2019.

Il film Demon Slayer: The Movie – Mugen Train, uscito nei cinema del Giappone il 16 Ottobre 2020, è il film con il maggior incasso di tutti i tempi in Giappone, dopo aver superato gli incassi de La città incantata di Hayao Miyazaki. In Italia Demon Slayer:The Movie – Mugen Train arriverà a data da destinarsi per Dynit che ha già trasmesso in streaming la prima stagione dell’anime.

