Il film Capitan Harlock di Shinji Aramaki verrà riproposto da Italia 2 Mercoledì 27 Gennaio 2021 in prima serata, nello slot di programmazione lasciato libero dalla conclusione della messa in onda di Dragon Ball GT.

L’appuntamento è quindi fissato per le 21:10 sul canale 66 del digitale terrestre, come riportato sulla guida tv ufficiale delle reti Mediaset.

Basato sul manga omonimo del maestro Leiji Matsumoto, il film in computer grafica 3D Capitan Harlock è diretto da Shinji Aramaki (Ultraman) presso Toei Animation e Marza Animation Planet.

La sceneggiature è scritta da Harutoshi Fukui (Mobile Suit Gundam UC) e Kiyoto Takeuchi (Appleseed: Ex Machina), da una storia di Harutoshi Fukui.

Atsushi Takeuchi (Ghost in the Shell) e Yutaka Minowa (Ninja Scroll) hanno curato rispettivamente il concept del mecha design e del character design.

Tetsuya Takahashi (Avengers Confidential: Black Widow & Punisher) è il compositore della colonna sonora.

Il cast principale è composto da Shun Oguri (Harlock), Haruma Miura (Yama) e Yu Aoi (Mime).

Il film è uscito nei cinema del Giappone il 7 Settembre 2013, mentre in Italia Lucky Red lo ha distribuito nel 2014 prima al cinema e poi in home video:

Capitan Harlock è l’unico uomo rimasto ad opporsi alla corrotta Coalizione Gaia e a cercare di impedire l’estensione del suo dominio all’intero mondo intergalattico. Deciso a vendicarsi, il misterioso pirata dello spazio vaga nell’universo sulla sua astronave da guerra, l’Arcadia.

Per causa della Coalizione 500 miliardi di esseri umani dispersi nell’universo desiderano ardentemente fare ritorno a quel pianeta che ancora sentono come la propria casa. Il ribelle Harlock e la sua truppa fidata sono la sola speranza per il genere umano. L’atteso ritorno del celebre e misterioso anti-eroe creato da Matsumoto.