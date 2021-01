La serie cinematografica di Mission Impossible sarà protagonista di due appuntamenti in prima serata su Italia1.

Martedì 26 Gennaio 2021 alle 21:20 andrà in onda il quarto film della saga, Mission: Impossible – Protocollo Fantasma; Mercoledì 27 alla stessa ora verrà trasmesso il quinto capitolo della serie, Mission: Impossible – Rogue Nation.

A proposito di Mission Impossible – Protocollo Fantasma

Prodotto da Tom Cruise, J. J. Abrams e Bryan Burk, Mission Impossible – Protocollo Fantasma è diretto da Brad Bird su sceneggiatura di André Nemec e Josh Appelbaum.

È uscito nei cinema Italiani il 27 Gennaio 2012:

Nessun piano. Nessun aiuto. Nessun scelta.

L’agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team (Jeremy Renner – I Vendicatori e Simon Pegg – Star Trek) devono nascondersi dopo che un attentato al Cremlino getta sospetti di terrorismo internazionale sull’IMF. Nel tentativo di discolpare l’agenzia dalle accuse, il gruppo scopre un complotto per scatenare un conflitto nucleare.

Per salvare il mondo sarà necessario usare ogni trucco tecnologico a disposizione. La missione non è mai stata così reale, pericolosa e impossibile.

A proposito di Mission Impossible – Rogue Nation

Prodotto da J. J. Abrams, Bryan Burk, Tom Cruise, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger, Mission Impossible: Rogue Nation è scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

Il film è stato distribuito nelle sale del nostro Paese dal 19 Agosto 2015.

Dopo la chiusura da parte della CIA della loro Organizzazione, l’agente Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra (Jeremy Renner, Simon Pegg, Ving Rhames) devono fermare prima possibile il Sindacato, una rete di spietati ex agenti che hanno formato un’associazione criminale. Per sconfiggere questa minaccia globale, Ethan dovrà unire le proprie forze con la misteriosa e schiva agente Ilsa Faust (Rebecca Ferguson). La missione più impossibile di tutte ha inizio!

Ricordiamo che il sesto film della serie, Fallout (2018), è stato trasmesso per la prima volta in chiaro da Canale 5 lo scorso Maggio; il settimo capitolo è in lavorazione tra mille difficoltà dovute alla pandemia.

