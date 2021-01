Il Capitolo 1001 di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è tra noi con tanto di combattimento caotico tra una parte dei pirati della Peggiore Generazione (Rufy, Kidd, Zoro, Law, Killer) e gli Imperatori Big Mom e Kaido per la liberazione del Paese di Wano.

Il mangaka giapponese, come sappiamo, ci ha abituati a tantissime curiosità culturali nascoste e non nei suoi lavori settimanali (ricordiamo il Capitolo 1000 con il nuovo attacco di Rufy) e non sono mancati anche adesso.

I fan più attenti, difatti, hanno rilevato un riferimento tutto legato all’attacco di Kidd andato a segno ai danni di Kaido.

L’attacco, denominato “Punk Rotten: Punk Vice“, sarebbe un rifermento alla band Punk britannica (classe 1997) Vice Squad. Il gioco di parole si ricollega alla lettura del kanji di “Vice” (Morsa), ovvero lo strumento di demolizione, poiché in giapponese sia “Vice” che “Vise” si pronunciano allo stesso modo.

La tecnica, appunto, attanaglia Kaido come una morsa e lo stile di Kidd, sia caratterialmente che fisicamente, ricorda lo stile punk.

Inoltre, il teschio dell’armatura meccanica generata dall’attacco di Kidd pare essere un riferimento al compianto David Bowie, in particolar modo alla sua stravagante arte. Possiamo guardare le somiglianze qui di seguito:

Also, the skull in Kid's mecha armor, is it a reference to David Bowie? Or is it from another artist? I heard Bowie was one of those who helped lay the foundation for Punk, but I feel I might be mistaken here and I'm not too familiar with artists from that time. Any help? pic.twitter.com/iwAr8zoij5

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) January 17, 2021