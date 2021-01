Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 28 gennaio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 28 gennaio

Le uscite Marvel del 28 gennaio

SPIDER-MAN 5

Autori: J.J. Abrams, Henry Abrams, Sara Pichelli

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Spider-Man (2019) #5

• L’attesissimo gran finale della miniserie firmata dal regista di Star Wars: Una nuova speranza!

• Il figlio di Mary Jane e Peter Parker ha davanti a sé un’impresa impossibile!

• Riuscirà a essere all’altezza della situazione e ad agire come Spider-Man?

• Cadaverico contro tutti, e non è soltanto lui la minaccia!

L’IMMORTALE HULK 31

Autori: Al Ewing, Peter David, Mike Mignola, Adam Kubert, AA.VV.

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #0

• Un numero speciale che ripropone due episodi fondamentali della vita del Golia Verde capaci di segnare in modo indelebile la sua psicologia!

• Inoltre, una storia inedita che rivelerà altri segreti sconvolgenti!

• Qual è il legame tra Brian Banner e Colui al di sotto di tutto?

• Un albo irrinunciabile per tutti i fan dell’Immortale Hulk!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 5

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

Gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #5

• Dragoluna contro… Dragoluna! E ne resterà una sola!

• Un viaggio nella psiche delle telepati dei Guardiani della Galassia!

• Inoltre, Ercole scopre chi è il nuovo Principe della forza…

•…e l’odioso Gnawbarque si rende conto del fatto che ci sono due diversi team di Guardiani!

AMAZING SPIDER-MAN 54

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Matthew Rosenberg, Federico Vicentini

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #51, Amazing Spider-Man #51.LR

• Secondo capitolo di Ultimi resti, dove tutti i nodi degli ultimi anni di storie verranno al pettine!

• Entra in gioco il Dr. Strange, e una certa rossa fa il suo ritorno a New York!

• L’Ordine della Ragnatela comincia a mostrare gli artigli!

• Chi giungerà in soccorso di Spidey stavolta?

DAREDEVIL VOL. 1: CONOSCI LA PAURA

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

Gennaio 2021 • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Daredevil (2019) #1/5

• Matt Murdock ha rischiato di morire, e l’esperienza l’ha lasciato ferito,

dentro e fuori.

• Ora Daredevil è tornato a casa, per le strade di Hell’s Kitchen.

• Ma è davvero lo stesso uomo di prima? Oppure la paura e il dolore l’hanno cambiato per sempre?

• Le risposte nel celebrato ciclo narrativo di Chip Zdarsky e Marco Checchetto!

CONAN IL BARBARO 9

Autori: Jim Zub, Rogê Antônio

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #15/16

• Nuovo appuntamento con il bimestrale dedicato al Cimmero di R.E. Howard!

• Si conclude la saga in quattro parti La prova del fuoco!

• Il destino di Conan il Barbaro muta all’improvviso a causa della morte di uno dei concorrenti!

• Ma cosa succede quando in un torneo ti metti contro il pubblico stesso?

SAVAGE AVENGERS 14

Autori: Gerry Duggan, Adam Gorham

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #12

• Il Dottor Strange ha fatto una scoperta sconvolgente su Kulan Gath…

• …e ora, insieme a Elektra, è in cerca di nuovi alleati per sconfiggere il crudele negromante!

• In cima alla lista c’è Conan il Barbaro, che difficilmente si tirerà in dietro.

• Servirà però altro aiuto, e per ottenerlo potrebbe essere necessario compiere un terribile sacrificio!

NEW MUTANTS 10

Autori: Vita Ayala, Matteo Lolli, Zeb Wells, Carmen Carnero

Gennaio 2021 • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Marauders #13, Hellions #5

• X of Swords, capitolo 4!

• Continua la saga che scuoterà Krakoa e il sottobosco mutante, e questa volta i riflettori sono puntati su Tempesta e sul suo ritorno in Wakanda.

• E la sua non sarà una visita di cortesia!

• Inoltre, una nuova missione per gli Hellions di Sinistro… ad Avalon!

Marvel Zombies: Resurrection

Autori: Leonard Kirk, Philip Kennedy Johnson

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 17X26 17,00 €

Contiene: Marvel Zombies: Resurrection (2019) #1, Marvel Zombies: Resurrection (2020) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Gli zombi tornano a invadere l’Universo Marvel!

• Quando Capitan Marvel contatta Reed Richards per chiedergli di assemblare una squadra e raggiungerla nello spazio, né lui né i suoi alleati possono immaginarsi quello che troveranno sul posto!

• Il volume perfetto per chi vuole riscoprire o ancora non conosce gli zombi in salsa Marvel!

• Si accettano scommesse: quali eroi diventeranno morti viventi e quali no?

I Grandi Tesori Marvel – Silver Surfer: Nero

Autori: Tradd Moore, Donny Cates, Tradd Moore

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 25.5X35.5 24,00 €

Contiene: Silver Surfer: Black #1/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Il capolavoro di Donny Cates e Tradd Moore ritorna in edizione gigante!

• Un’occasione unica per ammirare i disegni dell’acclamato disegnatore di Ghost Rider in un formato straordinario!

• Norrin Radd è passato indenne attraverso un buco nero… ma quali conseguenze avrà su di lui l’oscurità?

• L’edizione definitiva e ricca di extra della saga che ha rilanciato Silver Surfer!

Marvel Omnibus: Spider-man di John Byrne

Autori: Chris Claremont, John Byrne, Howard Mackie, Roger Stern, AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1264

Formato: 18.3X27.7 95,00 €

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #53/55, #59/70, #75, Amazing Spider-Man (1963) #189/190, # 206, Amazing Spider-Man Annual (1964) #13, Spectacular Spider-Man (1976) #58, Spider-Man: Chapter One (1998) #0/12, Amazing Spider-Man (1999) #1/18, Marvel Authentix: Amazing

Rilegatura: Cartonato

Interni: Bianco e Nero / Colori

• Una collezione colossale di tutte le storie del Ragno disegnate dal grande artista di Fantastic Four e Uncanny X-Men!

• Rivivete con noi le leggendarie alleanze di Spider-Man degli anni 70!

• Inoltre, Capitolo primo, la rilettura delle origini del Tessiragnatele scritta e disegnata da John Byrne!

• Una cornucopia di extra mai visti prima in Italia, compresa una storia in bianco e nero!

Marvel Masterworks: Fantastici Quattro 12

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Roy Thomas, Stan Lee, Archie Goodwin

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 272

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four (1961) #117/128

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• Una raccolta di incredibili avventure della Prima Famiglia Marvel risalenti al biennio 1971-1972.

• Galactus è tornato, e ad annunciarne l’arrivo è un nuovo, letale araldo… Gabriel!

• E ancora: Silver Surfer, la ricerca di Crystal, il malefico Diablo, una battaglia fianco a fianco con Pantera Nera…

• …e soprattutto lo spaventoso Mostro della Laguna Nera e il solo e unico Uomo Talpa!

Marvel Masterworks: Doctor Strange 4

Autori: Roy Thomas, Roy Thomas, Stan Lee, Gardner Fox, Gene Colan, AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 280

Formato: 17X26

Contiene: Doctor Strange (1968) #180/183, Sub-Mariner (1968) #22, Incredible Hulk (1968) #126, Marvel Premiere (1972) #3/8, Marvel Feature (1971) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• Lo Stregone Supremo faccia a faccia con Eternità, uno degli esseri più potenti del piano della realtà!

• Una battaglia che vedrà il cammino di Doctor Strange incrociarsi con quello di Namor e Hulk…

• …e se pensate che verranno gettate le basi per la nascita di un certo “non gruppo”, non vi sbagliate!

• Ciliegina sulla torta (si fa per dire), l’arrivo di un avversario che ricorderà qualcosa ai lettori di Savage Avengers: Shuma-Gorath!

I Vendicatori 5

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 336

Formato: 17X26 30,00 €

Contiene: Avengers (vol. 1) #47/56 e Avengers Annual #2

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• LA PRIMA APPARIZIONE DI VISIONE, EROE DEL FILM AVENGERS 2: AGE OF ULTRON, IL 22 APRILE 2015 NEI CINEMA!

• Le avventure classiche che hanno fatto la storia della Marvel in una prestigiosa collana!

• Gli esordi degli eroi più potenti della Terra! Vendicatori Uniti!

Le uscite Panini Comics del 28 gennaio

DARTH VADER 66

Autori: Greg Pak, Roland Boschi, Si Spurrier, Caspar Wijngaard

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars: Empire Ascendant #1, Doctor Aphra #40

Il Lato Oscuro della Forza guiderà Darth Vader nella nuova base ribelle fino a Luke Skywalker o lo impantanerà nei conflitti del suo passato? Inoltre, la resa dei conti fra la Dottoressa Aphra e l’Oscuro Signore dei Sith. E solo uno dei due potrà uscirne vincitore!

STAR WARS – I RACCONTI VOL. 1: ESTINZIONE

Autori: Timothy Zahn, Ron Marz, Claudio Castellini, Peter David, AA.VV.

Gennaio 2021 • 17×26, B., 224 pp., b/n e col. • Euro 19,00

Contiene: Star Wars Tales #1/4

Per la prima volta in Italia nella versione integrale, le storie di Star Wars raccontate dal gotha del fumetto mondiale! Dart Fener disegnato dal maestro italiano Claudio Castellini! Peter David (Incredible Hulk) e il droide che si credeva uno Jedi! E poi Obi-Wan, Qui-Gon, Lando e un racconto di Mara Jade scritto dal romanziere Timothy Zahn!

HILLBILLY VOL. 4: STREGONERIA DAGLI OCCHI ROSSI

Autori: Eric Powell, Simone Di Meo, Simone D’Armini

Gennaio 2021 • 17×26, C., 112 pp., col., • Euro 16,00

Contiene: Hillbilly: Red-Eyed Witchery From Beyond #1/4

Il volume conclusivo della saga di southern fantasy ideata del creatore di The Goon, Eric Powell! Un incubo dalle stelle è sceso sugli Appalachi per spargersi fra le popolazioni che lo abitano. Un potere oscuro che potrebbe essere troppo anche per Rondel e la sua Mannaia del Diavolo. Un terrore che vi stringerà al cuore, magnificamente illustrato da due talentuosi italiani: Simone Di Meo (Old Man Logan) e Simone D’Armini (Spider King)!

Il Papa Terribile 2

Autori: Alejandro Jodorowsky, Theo

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 19.5X26 15,00 €

Contiene: Le pape terrible, Tome #3/4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Di ritorno dalla guerra, Machiavelli approfitta dell’occasione per rilassarsi al bordello di Madame Imperia e per raccontare le vittoriose campagne di Giulio II. Michelangelo intanto ha accettato la commissione per la Cappella Sistina e condivide l’interesse del Santo Padre con il suo rivale Raffaello. Ma nell’ombra è iniziata un’altra battaglia: i cardinali vogliono organizzare il prossimo conclave.

Spawn deluxe Vol. 1

Autori: Todd McFarlane, Frank Miller, Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman, Todd McFarlane, AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 328

Formato: 17X26 27,00 €

Contiene: Spawn #1/11

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

Spawn è stato per quasi vent’anni il titolo più rappresentativo del fumetto americano. La tragica storia di Al Simmons, morto e rinato come Hellspawn, ha contribuito più di ogni altra a rivisitare il genere supereroico e a farlo riscoprire a una nuova generazione di lettori. Inizia qui la nuova edizione delle prime storie della progenie di Todd McFarlane, l’alba della Dark Age dei comics!

Le uscite Disney dal 28 gennaio al 3 febbraio

Topolino Writers Edition Cofanetto Completo

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0 37,90 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Topolino Writers Edition – Alessandro Sisti + Cofanetto

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0 14,90 €

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

Apprezzato e poliedrico autore in piena attività, molto conosciuto per serie e saghe come quella di DoubleDuck e di Pikappa, Alessandro Sisti ha selezionato le “chicche” di questo volume, tra cui troviamo Zio Paperone e il premio… povertà, la prima scritta per Topolino e disegnata da Massimo Dotta, Paperino e il veloce velocipede, scritta a quattro mani col mitico Guido Martina e disegnata da Valerio Held, e Il fantasma di Topolino, disegnata dal maestro Massimo De Vita. In più è previsto un esclusivo cofanetto per raccogliere le 4 uscite della Writers Edition: Giorgio Pezzin, Guido Martina, Rudy Salvagnini sono disponibili anche in arretrato. Oppure il cofanetto con la raccolta già completa!

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE 10

Autori: AA.VV.

29 GENNAIO 2021 • 14.5×19,5, B.,

144 pp., col. • Euro 4,90

Da una storia di Carl Barks originaria degli anni ‘70, nella reinterpretazione grafica

dell’olandese Daan Jippes, una dolce avventura con Le Giovani Marmotte e la gara

zuccherina. Un grande classico Disney con Le GM e le buone azioni disastrose, dalla penna di Anne-Marie Dester per i disegni Giancarlo Gatti. Inoltre, tante storie inedite in Italia!

PAPERINO 488

Autori: AA.VV.

30 GENNAIO 2021 • 14×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

Paperino protagonista esclusivo di tante storie a lui dedicate, con un’inedita di 10 tavole, scritta e disegnata da Kari Korhonen. Viaggio nel tempo fino all’infanzia di Paperino, con Paperino… da piccolo, scritta da Carlo Panaro e disegnata da Stefano Mirone.

NOI QUI QUO QUA

Autori:AA.VV.

3 FEBBRAIO 2021 • 14×18,6, B.,

192 pp., col. • Euro 4,50

Tornano sulle pagine del Disney Hero i tre nipotini più simpatici di Paperopoli! Qui, Quo, Qua e l’allergia di Battista, una divertente avventura scritta da Giorgio Salati e disegnata da Ottavio Panaro. Avventura sportiva con Qui, Quo, Qua e il portiere infallibile.

