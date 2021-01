La serie manga Jujutsu Kaisen di Gege Akutami ha conquistato la top 15 su 16 posti disponibili, nella classifica settimanale delle vendite di manga di Oricon, dell’11 – 17 gennaio, come rivelato dallo stesso gigante delle notizie di intrattenimento. I 15 volumi della serie, incluso il prequel Volume 0, sono primi, con l’ultimo 14° volume che ha venduto ben 190.724 copie solo per questa settimana.

La serie manga l’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama è in cima alla classifica con il suo 33° volume.

Un traguardo che si aggiunge a quello delle 20 milioni di copie in circolazione, sia fisiche che digitali. Lo staff dietro la serie ha mostrato il suo apprezzamento ai fan attraverso il post su Twitter, dove li ha invitati umilmente a leggere anche il manga originale.

A proposito del manga

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight è un manga shounen scritto e disegnato da Gege Akutami su Weekly Shonen Jump dal 2018. Al momento conta, in Giappone, 135 capitoli e 14 volumi pubblicati. In Italia l’opera è edita da Planet Manga che descrive così la trama:

Direttamente dalle pagine di Shounen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

A proposito dell’anime

Jujutsu Kaisen è visibile in Italia legalmente e in simulcast con l’uscita giapponese attraverso Crunchyroll (2 ottobre) e la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

In merito allo staff, Sunghoo Park (The God of High School) dirige la serie animata presso lo studio MAPPA (Terror in Resonance, L’Attacco dei Giganti) su sceneggiature curate da Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga).

Il secondo cour di Jujutsu Kaisen è iniziato il 15 Gennaio 2021 con la trasmissione dell’episodio 14. La serie è al momento pianificata per 24 episodi.

