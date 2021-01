Doctor Strange, il film basato sul personaggio ideato da Stan Lee e Steve Ditko che ha esordito nel 1963, verrà trasmesso in chiaro su Italia1.

Il film, il 14° del Marvel Cinematic Universe, andrà in onda in prima serata alle 21:18 di Domenica 24 Gennaio 2021 come riportato dalla guida tv ufficiale delle reti Mediaset.

Doctor Strange, la sinossi

Marvel Studios descrive così la trama del film:

Il film Marvel Doctor Strange racconta la storia del neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange, la cui vita cambia per sempre dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto cercare una cura in un luogo inaspettato: una misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà presto che non si tratta soltanto di un luogo di guarigione, ma della prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la nostra realtà. Presto, Strange imparerà a padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone vivente.

Doctor Strange, staff e cast

Diretto da Scott Derrickson (Sinister, L’Esorcismo di Emily Rose) su sceneggiatura di Scott Derrickson e C. Robert Cargill (Sinister), Doctor Strange vede nel cast Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West), Mads Mikkelsen (Kaecilius), Benjamin Bratt (Jonathan Pangborn) e Tilda Swinton (Antico).

Il film è uscito nei cinema Italiani il 26 Ottobre 2016, mentre in home video è stato distribuito dal 15 Febbraio 2017.

Ricordiamo che un sequel diretto da Sam Raimi (La Casa, Spider-Man) è in lavorazione ed è al momento previsto per il 25 Marzo 2022.

