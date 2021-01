Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 28 gennaio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 28 gennaio

MOTHER PANIC: LAVORI IN CORSO

Autori: Jody Houser, Tommy Lee Edwards, John Paul Leon, Shawn Crystal, AA.VV.

Gennaio 2021 • 17×26, C., 344 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Mother Panic (2016) #1/12

• C’è un nuovo vigilante in città! Si chiama Violet Page, è violenta e ha un’idea tutta sua di giustizia.

• Si fa chiamare Mother Panic, e nonostante le apparenze non si tratta di un altro volto annoiato dell’élite di Gotham City.

• Violet è motivata dal suo terribile passato, un capitolo oscuro fatto di tremende coercizioni che ne hanno segnato e compromesso la giovinezza.

• L’intera serie di DC Young Animal in un unico volume!

Justice League 3 Hawkworld

Autori: Stephen Segovia, James Tynion IV, Jim Cheung, Scott Snyder, AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 17X26 23,00 €

Contiene: Justice League (2018) #13/18, Justice League Annual (2019) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Un viaggio su Thanagar Primo in cerca della verità!

• Il legame tra Kendra Saunders e Shayera Hol svelato!

• I ricordi rimossi dal passato comune di Martian Manhunter e Lex Luthor!

• Mentre il Multiverso DC trema, Scott Snyder e James Tynion IV aggiungono nuovi tasselli al loro maestoso affresco!

LA TOMBA DI BATMAN VOL. 2

Autori: Warren Ellis, Bryan Hitch

Gennaio 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: The Batman’s Grave (2019) #7/12

• Una serie di bizzarre uccisioni porta Batman a scoprire un piano contro il sistema giudiziario di Gotham. Ma chi è che vuole la guerra e perché?

• Un thriller psicologico di grande tensione!

• La conclusione di una delle serie must della scorsa stagione!

• Un’altra prova maiuscola da parte di una delle coppie più acclamate del fumetto USA: Warren Ellis (Planetary) e Bryan Hitch (Ultimates)!

SUPERMAN: KRYPTONITE

Autori: Darwyn Cooke, Tim Sale

Gennaio 2021 • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Superman Confidential (2007) #1/5, #11

• Il racconto di come Superman scoprì di non essere invincibile!

• Il suo più grande punto debole è anche tutto ciò che gli resta del suo pianeta.

• Un’avventura poetica ed evocativa sul potere e la mortalità.

• Un team creativo da Eisner Award, con Darwyn Cooke ai testi e Tim Sale ai disegni!

Superman 1 Il figlio di Superman

Autori: Peter Tomasi, Patrick Gleason, Jorge Jimenez, Doug Mahnke

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26 20,00 €

Contiene: Superman Rebirth (2016) #1, Superman (2016) #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Un Uomo d’Acciaio ha perso la vita per difendere la Terra… ma un altro è pronto a raccoglierne il mantello!

• Superman dovrà tornare a essere un esempio per il mondo, e dovrà diventarlo per suo figlio!

• Il ritorno di un avversario dal lontano passato di Kal-El e di Krypton!

• Il volume d’esordio della serie Rinascita dell’Azzurone scritta da Peter J. Tomasi!

BATMAN – IL CAVALIERE OSCURO III: LA RAZZA SUPREMA

Autori: Frank Miller, Brian Azzarello, Andy Kubert, Klaus Janson

Gennaio 2021 • 17×26, C., 376 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: The Dark Knight III: The Master Race #1/9

• Con il mondo sull’orlo del caos, Batman e i suoi alleati sono nuovamente chiamati in causa.

• Questa volta la minaccia che dovranno affrontare è di portata cosmica… e al suo cospetto persino Superman sembra impotente!

• Un’incredibile opera di satira politica, religiosa e sociale in forma di saga supereroistica!

• Dal genio di Frank Miller, creatore dell’universo del Cavaliere Oscuro!

IL GRANDE LIBRO DI SUPERMAN

Autori: AA.VV.

Gennaio 2021 • 18,3×27,7, C., 384 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Action Comics (1938) #1, #2, #242, #544, #662, #775, #900, Look Magazine, Superman (1939) #17, #53, #141, #149, #233, #247, #400, Superman: The Man of Steel #3, Superman (1987) #11, Mythology, The DC Comics Art of Alex Ross, Action Comics (2011) #0, Superman: Rebirth #1

• L’antologia definitiva dedicata primo supereroe della storia!

• Venti avventure per un’epopea editoriale che ha segnato la cultura pop dal 1938 a oggi.

• Con le firme di Jerry Siegel, Joe Shuster, Grant Morrison, John Byrne, Frank Miller e tanti altri giganti dei comics.

• Un sontuoso apparato redazionale per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla più grande icona del fumetto!

TRE JOKER 2

Autori: Geoff Johns, Jason Fabok

Gennaio 2021 • 17×26, B., 48 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Batman: Three Jokers (2020) #2

• Tre Joker stanno tormentando Batman, Red Hood e Batgirl!

• …O forse non sono più in tre?

• Ma qual è il loro piano, e perché Jason Todd ne fa parte?

• Geoff Johns e Jason Fabok preparano le pedine per un finale esplosivo!

HARLEY QUINN 8

Autori: Sam Humphries, Sami Basri

Gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #67/68

• Il momento che stavate aspettando è arrivato: Harley Quinn contro le Crisi DC.

• L’anti-eroina di Coney Island è stanca dei crossover, e ha deciso di annientarli tutti.

• Ospite speciale: il viaggiatore temporale Booster Gold.

• Ma un’altra prova difficilissima attende Harley: trascorrere il suo primo Natale senza mamma!

WONDER WOMAN 8

Autori: Steve Orlando, Jesus Merino, Greg Rucka, Nicola Scott, AA.VV.

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #750

• Wonder Woman celebra lo storico traguardo del 750º numero originale della sua serie!

• È giunto il momento della resa dei conti tra Diana e Cheetah.

• Si conclude L’Anno del Criminale e inizia una nuova era per la Principessa delle Amazzoni.

• Con due storie dal passato di Wonder Woman scritte da Greg Rucka e Scott Snyder!

AQUAMAN 8

Autori: Kelly Sue DeConnick, Robson Rocha

Gennaio 2021 • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #60

• La storia orchestrata da Kelly Sue DeConnick giunge a una svolta fondamentale!

• Dopo gli eventi dello scorso numero, Aquaman farà di tutto per riavere quel che ha perso.

• Nel frattempo, il matrimonio reale ad Atlantide si avvicina, ma la sposa è ancora in coma!

• Inoltre: il piano di Orm rivelato e un grande cambiamento per due membri della famiglia reale.

BATMAN 16

Autori: James Tynion IV, Jorge Jimenez, Rafael Albuquerque, Carlo Pagulayan

28 gennaio 2021 • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #90/91

• Finalmente svelata l’identità del genio criminale che sta tramando il delitto perfetto a Gotham City!

• Batman indaga per anticipare le prossime mosse dei suoi nemici, ma quale sarà il ruolo di Catwoman in tutto ciò?

• E cosa ci fa Harley Quinn dalla parte degli eroi?

• Continua Progetti oscuri, l’appassionante saga ideata da James Tynion IV!

Flash di Mark Waid 1 DC Omnibus

Autori: Greg LaRocque, Mike Wieringo, Mark Waid, Greg LaRocque, AA.VV.

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 936

Formato: 18.3X27.7 85,00 €

Contiene: Flash #62/85, Flash Annual #4/6, Green Lantern #30/31, 40, Flash 50th Special #1, Justice League Quaterly #10

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

• Il suo nome è Wally West, è l’uomo più veloce della Terra… e ha una pesante eredità!

• Diventato Flash in seguito alla morte di Barry Allen, Wally dovrà cercare di liberarsi del fantasma del suo predecessore… letteralmente!

• In una raccolta straordinaria, le storie di Mark Waid che hanno reso il Velocista Scarlatto un beniamino dei lettori DC!

• L’edizione definitiva di un ciclo amatissimo!

Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 1

Autori: Greg Capullo, Scott Snyder

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21 4,90 €

Contiene: Batman (2011) #1/4

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

• Comincia una nuova era per il Cavaliere Oscuro!

• Le storie di Scott Snyder e Greg Capullo che hanno posto Batman al centro dell’Universo DC e in vetta alle classifiche di vendita!

• Una serie di brutali omicidi legati a un’antica cospirazione portano l’Uomo Pipistrello a scoprire che Gotham è ancora più pericolosa di quanto pensasse…

• Il primo tascabile di Panini Comics dedicato all’Universo DC!

RISTAMPE

Batman di Scott Snyder e Greg Capullo 2

Autori: Greg Capullo, James Tynion IV, Rafael Albuquerque, Scott Snyder

Data di uscita: 28 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21 4,90 €

Contiene: Batman (2011) #5/8

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

• Batman è intrappolato in un labirinto da incubo…

• …e sulle sue tracce c’è Talon, l’inarrestabile assassino della Corte dei Gufi!

• Se alcuni segreti verranno rivelati, il mondo di Bruce Wayne non sarà più lo stesso!

• Nessuno è al sicuro nella Città dei Gufi: comincia la battaglia per l’anima di Gotham!

