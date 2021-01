Il team di sviluppo che si è occupato della versione remastered Warcraft III Reforged è stato ufficialmente smantellato. A comunicarlo è il giornalista Jason Schreirer di Bloomberg, che proprio alcuni giorni fa aveva anche condotto un’inchiesta giornalistica su CD Projekt RED e il modo in cui aveva gestito Cyberpunk 2077. Questa volta invece Schreirer ha scoperto che il Team 1 di Blizzard, che si era occupato di questa operazione, è stato chiuso addirittura l’anno scorso.

Il reportage del giornalista mostra che nel momento in cui si erano innalzate le numerose critiche al gioco, Team 1 era in procinto di iniziare i lavori al remake di Diablo 2, vociferato già alcuni anni fa. Il progetto tuttavia non è mai partito, poiché Blizzard ha chiuso la saracinesca su questa squadra dopo aver discusso di tutto ciò che era andato storto con Warcraft III Reforged. Una brutta storia da cui Blizzard si è sicuramente ripresa, ma che ha comunque lasciato una macchia indelebile sul curriculum di coloro che vi hanno preso parte.

Vi ricordiamo che nel frattempo la casa di sviluppo sta lavorando a Diablo IV, pubblicando costanti aggiornamenti ogni tre o quattro mesi.

Warcraft III e la sua pesante eredità

Warcraft III Reign of Chaos è un videogioco di strategia in tempo reale, che costituisce il terzo titolo della celebre saga di Warcraft. Il gioco è stato pubblicato dalla Blizzard Entertainment nel luglio 2002 del ed era integrato con un World Editor; successivamente la casa decise di distribuire anche un’espansione, The Frozen Throne, che fu recepita addirittura con maggior entusiasmo del gioco originale.

Blizzard aveva così descritto la nuova versione del gioco nella presentazione del trailer del 2018:

“Warcraft III: Reforged è una straordinaria rivisitazione del rivoluzionario gioco di strategia in tempo reale che ha posto le basi per le storie più epiche di Azeroth. Veterani e nuovi arrivati potranno sperimentare questi eventi cruciali nella storia di Azeroth come mai prima d’ora”.

Le cose, però, non sono andate esattamente così…

