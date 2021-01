Dragon Ball Super 68 rivela ulteriori dettagli su Angeli, Ultra Istinto e, in generale, la mitologia della serie. Il nuovo arco di Granola il Sopravvissuto ha preso il via con la sua espansione dei miti di Dragon Ball. Il primo capitolo del nuovo arco del manga vede Goku continuare a proseguire il suo allenamento con il nuovo potere dell’Ultra Istinto che ha raggiunto combattendo Moro.

Dragon Ball Super 68 – Gli Angeli e l’Ultra Istinto

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler per Dragon Ball Super 68.

Goku apprende da Whis che l’Ultra Istinto ha molti livelli di potere, mentre Beerus informa Vegeta del fato che gli Angeli hanno raggiunto una forma speciale di potere dell’Ultra Istinto!

Goku riceve le sue nuove lezioni sull’Ultra Istinto attraverso una sessione di combattimento con Whis, nel regno di Lord Beerus. Goku prova a usare la velocità e la manipolazione dell’energia dell’Ultra Istinto per eseguire alcune mosse jutsu in stile Naruto, ma la calma e la precisione zen di Whis lasciano Goku al tappeto. È allora che Goku può mettere gli occhi sull’obiettivo successivo della sua evoluzione come guerriero: sviluppare la propria forma di Ultra Istinto.

Beerus e Vegeta stanno guardando Goku e Whis lottare da bordo campo, e quando Whis sconfigge Goku in forma di Ultra Istinto Perfetto, Vegeta si chiede se Whis stia usando l’Ultra Istinto per farlo o meno. Come rivela Beerus nella sua risposta:

“Non esattamente. Gli angeli sono sempre nello stato Istinto“.

All’inizio, il manga ha spiegato che l’Ultra Istinto è un potere divino che è più uno “stato” che un guerriero può raggiungere – persino il Maestro Muten è stato in grado di attingere a quel potere (brevemente) durante il Torneo del Potere. Non è una trasformazione nello stesso senso del Super Saiyan, per questo ha senso che gli Angeli siano in uno stato di costante Ultra Istinto.

Whis è sempre stato chiaramente più potente di Goku e Vegeta o di nemici come Freezer o Broly, tenendo sempre testa a chiunque senza sforzo. Ora ha molto più senso il motivo per cui Whis è in grado di mantenere facilmente la propria superiorità sul campo di battaglia, dato che ha a sua disposizione una fonte inesauribile di Ultra Istinto a cui attingere.

Ora sappiamo che uno stato costante (e impercettibile) dell’Ultra Istinto è un possibile livello di potenza più alto che Goku può raggiungere. I fan di Dragon Ball hanno anche nuove ragioni per chiedersi se Whis potrebbe battere o meno Beerus in un combattimento, ora che sappiamo che ognuno di loro usa forme diverse di potere divino.

