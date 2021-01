Dragon Ball Super ha rivelato un nuovo potente cattivo, che probabilmente metterà presto alla prova i nuovi poteri divini di Goku e Vegeta.

Dragon Ball Super – Il nuovo, pericolosissimo villain

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 68 di Dragon Ball Super.

Il nome del cattivo è “Gas” ed è appena stato presentato come parte del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, Granola il Sopravvissuto. Dragon Ball Super in realtà ha fatto scivolare l’introduzione di Gas nelle anteprime del nuovo arco, che anticipava il debutto di un gruppo di cattivi completamente nuovo chiamato The Heeters. Questa banda di pirati e predoni spaziali sembra abbastanza sinistra, ma i fan hanno subito notato che il suo membro più piccolo ricordava molto Kid Bu. Ora, il capitolo 68 di Dragon Ball Super ha confermato i sospetti dei fan.

Il preludio al nuovo arco di Dragon Ball Super ha visto un guerriero di nome Granola fare irruzione nella nave di un boss del crimine per recuperare un prezioso elemento: i resti dell’Androide OG73. Nel primo capitolo del nuovo arco, apprendiamo che Granola è stato impiegato da The Heeters per recuperare OG73. Tuttavia, il leader degli Heeters, Elec, lancia una bomba su Granola: Freezer è tornato in vita.

Sono stati la Freezer Force e il suo esercito di Saiyan ad eliminare la razza Granola, i Cerealian, e Granola è stato a lungo frustrato dall’impossibilità di vendicarsi. Per quanto ne sapeva, sia Freezer che i Saiyan erano morti da tempo, ma la notizia che Freezer è tornato fa scattare qualcosa in Granola, che è disposto a rafforzare Elec per ottenere le informazioni su Freezer che gli servono. Ma Elec non è preoccupato nemmeno per un secondo, non quando il suo piccolo amico Gas è lì e può abbattere facilmente Granola.

Il capitolo si conclude con Granola che deve combattere alcuni pirati, ammettendo poi di non essere ancora abbastanza forte per battere Freezer, ma ora sta cercando di ottenere quel potere. Quando gli Heeters sono soli, ammettono che Granola sta crescendo in potenza, ma non ha ancora superato Gas. In effetti, gli Heeters sperano che Freezer possa sconfiggere Granola prima che quest’ultimo gli si rivolti contro.

In questo momento, sembra che Gas sia una minaccia a livello di Freezer, e ha anche molti margini di miglioramento.

Acquistate Dragon Ball Super (Vol. 13) QUI!