Scopriamo tutte le novità e le chiusure Image Comics di aprile 2021 grazie alle uscite ufficiali previste proprio per il quarto mese del nuovo anno nelle fumetterie e librerie americane rese note nella tarda serata di ieri dall’editore.

Le novità e le chiusure Image di aprile 2021 – le novità

Sono addirittura 7 le nuove serie in partenza targate Image ad aprile, scopriamole insieme!

GEIGER #1 di GEOFF JOHNS, GARY FRANK & BRAD ANDERSON

Colui che è stato per oltre un decennio il demiurgo della DC esordisce alla Image con la post-apocalittica Geiger – cliccate QUI per alcune tavole in anteprima.

Eccovi la trama:

Chi è che rastrella la terra ormai morente? Geiger è ambientata anni dopo la guerra nucleare che ha devastato il pianeta dove disperati fuorilegge combattono per la sopravvivenza in un mondo di caos radioattivo. Oltre il deserto vive un uomo temuto sia dai Nightcrawlers che dagli Organ People. Qualcuno lo chiama Joe Glow, altri The Meltdown Man. Ma il suo nome è… Geiger.

THE OLD GUARD: TALES THROUGH TIME #1 (di 6) di GREG RUCKA & ANDREW WHEELER, LEANDRO FERNÁNDEZ & JACOPO CAMAGNI

Ritorna The Old Guard, la serie di Greg Rucka divenuta recentemente un film per Netflix con Charlize Theron, con una nuova miniserie in 6 albi antologica con protagonisti vari immortali.

Da segnalare la presenza ai disegni anche dell’italiano Jacopo Camagni, appena nominato disegnatore regolare di Captain Marvel alla Marvel!

HELM GREYCASTLE #1 (di 4) di HENRY BARAJAS, RAHMAT HANDOKO & BRYAN VALENZA

Un nuovo fantasy latinx firmato da Henry Barajas. Aztec Mexica ha rapito l’ultimo Principe Dragone e Helm Graycastle e la sua compagnia sono chiamati a salvarlo mentre vengono avvicinati dalla resistenza che vorrebbe deporlo.

HOME #1 (di 5) di JULIO ANTA e ANNA WIESZCZYK

Un ragazzino viene separato dalla madre al confine con gli Stati Uniti poco prima di richiedere asilo. Qualcosa inizia a crescere in lui e a manifestarsi… abilità quasi superumane!

JULES VERNE’S: LIGHTHOUSE #1 (di 5) di DAVID HINE & BRIAN HABERLIN & GEIRROD VAN DYKE

Ai confini della galassia esiste un supercomputer noto come Lighthouse. Tre umani, un alieno e una tata robot sono stati i suoi custodi per anni fino all’arrivo del Capitano Kongre e la sua ciurma che rivela che i 5 abitanti della stazione orbitale sono tutt’altro che pacifici.

THE SILVER COIN #1 di CHIP ZDARSKY & MICHAEL WALSH

Il disegnatore Michael Walsh lancia una nuova serie antologica horror. Nel primo numero Chip Zdarski ci riporta nel 1978 al cospetto di una rock band sull’orlo dello scioglimento le cui fortune cambiano improvvisamente quando trovano un misterioso Silver Coin, una moneta d’argento.

SUMMONERS WAR: LEGACY #1 di JUSTIN JORDAN, LUCA CLARETTI & GIOVANNA NIRO

Il popolare gioco mobile fantasy, Summoners War, debutta in formato cartaceo! Rai vuole solo andare via dal suo villaggio e per farlo deve diventare una Summoner!

Finalmente viene reclutata da Abuss Dein come apprendista imbarcandosi in una avventura senza precedenti.

Da segnalare il team ai disegni tutto italiano composto da Luca Claretti e Giovanna Niro.

Le novità e le chiusure Image Comics di aprile 2021 – le chiusure

Non ci sono chiusure previste fra le novità e le chiusure Image Comics di aprile 2021.

