Saga tornerà. Dopo un’uscita esplosiva in Saga # 54 quasi tre anni fa, i creatori Brian K. Vaughan e Fiona Staples hanno annunciato che la serie si stava prendendo una pausa. Lentamente e inesorabilmente, il duo ha creato più numeri di Saga, come Vaughan stesso ha confermato venerdì pomeriggio.

Nel post che lo scrittore ha condiviso con i suoi follower su Instagram, chiedendo loro di donare al GoFundMe per il leggendario creatore di fumetti Bob Wiacek, Vaughan ha confermato che lui e Staples stanno continuando a scrivere Saga e che ulteriori notizie dovrebbero essere disponibili presto:

View this post on Instagram

“Buon venerdì, scrollatori! Recentemente, il leggendario creatore di fumetti Bob Wiacek (che ha firmato alcune delle mie immagini preferite in assoluto, inclusa la copertina di Uncanny X-Men 210, a mani basse la cosa più figa che il mio io di 10 anni avesse mai visto) ha avuto a che fare con costosi problemi di salute. Lo straordinario editore @sdunbier si è offerto di aiutare a raccogliere fondi per Bob mettendo all’asta l’unico copione esistente di un GEN13 Annual inedito del nostro più grande scrittore vivente, Alan Moore (con il generoso permesso del Sig. Moore, ovviamente). E indovinate quale fanboy anziano ha usato alcuni dei suoi soldi insanguinati di Hollywood per acquisire questo importante pezzo di storia del fumetto? La storia incompiuta (lunga ancora più di 35 pagine!) è una satira acuta e surreale di X-Men, Teen Titans e dell’intera industria di quell’epoca, e Moore mette più pensiero in ciascuna delle sue descrizioni delle tavole di quanto la maggior parte di noi mette in tutta una serie. Comunque, piuttosto che conservare questo tesoro perduto nel mio BKVault, ho pensato di condividerlo con quelli di voi che sono così gentili da donare QUALSIASI IMPORTO alla pagina GoFundMe di Bob Wiacek (link in bio!). Ti preghiamo di inoltrare la ricevuta della tua donazione a questa email: ThanksForHelpingBobW su gmail dot com, e il bassotto che si occupa della mia corrispondenza Hamburger K. Vaughan ti invierà eventualmente un link privato a una scansione della sceneggiatura per il tuo piacere di lettura personale. Grazie mille per tutto ciò che puoi fare per aiutare, e spero che tutti rimarranno sani e salvi là fuori.

PS – E giusto per evitare i commenti, sì, io e Fiona stiamo ancora lavorando a Saga, e siamo estremamente grati a voi quattro rimasti che non avete perso del tutto la pazienza con il nostro intervallo prolungato. Per quanto possa sembrare difficile da credere, prometto che vale la pena aspettare questi nuovi numeri”.