Le uscite Planet Manga del 28 Gennaio 2021 vedono il debutto della nuova edizione di Spice and Wolf, lanciata sulla scia dello spin-off Parchment and Wolf.

Esclusiva del sito Panini è invece la steelbox di Death Note, come vi abbiamo già riportato.

A seguire, dal sito web ufficiale dell’editore, le uscite Planet Manga del 28 Gennaio 2021 (comprese le numerose ristampe); qui le novità di Febbraio, qui quelle di Marzo.

Le uscite Planet Manga del 28 Gennaio 2021

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection: Death Note

di Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

19,90 €

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection, un’esclusiva panini.it scintillante e cromata per i veri fan di Death Note e delle edizioni da collezione! Una steelbox in edizione limitata all’interno della quale troverete una variant esclusiva del primo numero di Death Note, un magnete e una cartolina.

Arte 5

di Kei Ohkubo

5,50 €

DA FIRENZE A VENEZIA… Arte ha lasciato Firenze ed è approdata a Venezia, dove inizia a svolgere il suo incarico di pittrice e precettrice presso la famiglia Falier. Peccato che la capricciosa e ostinata signorina Caterina non sia affatto intenzionata a lasciarsi insegnare alcunché…

Banana Fish 1

di Akimi Yoshida

18,00 €

Due parole rappresentano la chiave di un mistero violento che lega il destino di Ash Lynx a quello del fratello. Intensa, scorretta, magnetica, riecco l’opera che ha fatto storia in Giappone superando i confini di genere. Una nuova curatissima edizione per un manga classico, che presenta una colorazione gialla sui bordi del volume. Inoltre, come se non bastasse, troverete una carolina in omaggio dedicata a Banana Fish!

Beastars 1

di Paru Itagaki

7,50 €

LA SERIE PIÙ PREMIATA DEL 2018 Chi ha paura del lupo cattivo? Di sicuro tutti gli erbivori dell’istituto Cherryton, che nel sensibile Legoshi vedono solo una minaccia pronta a ghermirli. Così quando a scuola l’alpaca Tem viene ucciso, i sospetti ricadono su di lui… Riuscirà il lupo Legoshi a smentire i pregiudizi e a ottenere giustizia?

Beastars 12

di Paru Itagaki

7,50 €

LO SCONTRO DI CAPODANNO È ORMAI ALLE SPALLE… Gli eventi della dolorosa notte di fine anno hanno cambiato per sempre il destino dei ragazzi del Cherryton, che ora abbracciano l’inizio di una nuova fase della loro gioventù, ricca di sfide ed emozioni ancora da scoprire.

Beastars 13

di Paru Itagaki

7,50 €

NUOVE CONOSCENZE E SEGRETI DI FAMIGLIA Dopo gli eventi della notte di Capodanno, Legoshi decide di assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni. Lontano dalla scuola, catapultato nella realtà degli adulti, il lupo apprende nuove cose sul mondo e sulla sua stessa famiglia.

Berserk Collection Serie Nera 23

di Kentaro Miura

5,50 €

Le avventure di Gatsu continuano!

Berserk Collection Serie Nera 24

di Kentaro Miura

5,50 €

Le avventure di Gatsu continuano!

Dorohedoro 1

di Q Hayashida

7,00 €

Un nuovo serial fa il suo esordio all’interno della collana “Manga 2000”. Si tratta di “Dorohedoro”, di Q Hayashida. Imprevedibile sin dal titolo, vi stupirà con le avventure di Cayman, una creatura dall’aspetto di rettile antropomorfo alle prese con un mondo violento e magico. Un nuovo tassello fantastico e visionario si aggiunge al complesso puzzle di “Manga 2000”, la collana della moderna fantascienza nipponica.

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 3

di Gege Akutami

4,90 €

PADRONEGGIARE LE ARTI OCCULTE NON È UNO SCHERZO… Non si tratta solo di tecniche, incantesimi ed energia malefica, ma di ciò che i tuoi occhi vedono e il tuo cuore sente. Sta per scatenarsi uno scontro senza precedenti all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo e la domanda che dà il via a tutto è… Che tipo di ragazza ti piace?!!!

Kingdom Hearts 358/2 Days 4

di Shiro Amano, Tetsuya Nomura

7,90 €

Mentre Roxas si occupa delle missioni in sostituzione di Xion, quest’ultima non fa che sognare un passato che non sa se ha vissuto. Determinata a scoprire la verità sulle proprie origini, varca la soglia del Castello dell’Oblio… Come terminerà la sua ricerca?

L’Immortale – Complete Edition 6

di Hiroaki Samura

14,90 €

FACCIA A FACCIA CON CHI HA BRUTALMENTE UCCISO REN… Mentre si consuma il fatidico duello tra Magatsu e Shira, il destino dell’Ittoryu si lega a quello dello Shingyotoryu. Qualcosa tuttavia è sfuggito all’attenta pianificazione di Kagehisa Anotsu, cambiando di colpo le carte in tavola.

Slam Dunk 2

di Takehiko Inoue

7,00 €

NUOVE COPERTINE, NUOVE TRADUZIONI E UNA NUOVA SUDDIVISIONE DEI CAPITOLI PER IL CAMPIONE DEI MANGA SPORTIVI La strada per diventare un eroe del parquet è tutta in salita e, prima di giocare, bisogna apprendere i fondamentali. Gli allenamenti sulle basi sono sempre più noiosi e Hanamichi è al limite della sopportazione. Proprio quello che qualcuno sperava…

Spice and Wolf – Double Edition 1

di Keito Koume, Isuna Hasekura

12,90 €

UNA SERIE AFFASCINANTE TORNA IN UNA NUOVA EDIZIONE Volumi ad alta foliazione con storie tratte da due albi originali per apprezzare al meglio le avventure del mercante Lawrence e della saggia (e avvenente!) dea lupo Holo, che viaggia insieme a lui alla ricerca della terra d’origine abbandonata secoli prima…

We Never Learn 8

di Taishi Tsutsui

4,90 €

IL FESTIVAL SCOLASTICO: CROCE E DELIZIA DI OGNI STUDENTE DEL TERZO ANNO! Come si fa a studiare per gli esami di ammissione all’università mentre si è impegnati a preparare le attività di classe? Fra recite, spettacoli, fuochi d’artificio e piatti di ramen, riuscirà Nariyuki a superare indenne questa ennesima prova?

