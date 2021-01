Il mondo ha bisogno di una storia sulle origini di Willy Wonka? Bene, ora il progetto ha ufficialmente una data di uscita. Secondo Variety, l’uscita del film è attualmente programmata per il 17 marzo 2023 e l’inizio della produzione avverrà nei prossimi quattro mesi.

Willy Wonka – I probabili protagonisti

Warner Bros. ha sviluppato il prequel da quasi cinque anni e hanno in mente alcuni grandi nomi per il ruolo del cioccolatiere protagonista: Timothée Chalamet e Tom Holland sarebbero stati considerati per il ruolo principale.

Il regista di Paddington Paul King dirigerà il progetto, mentre Simon Rich, lo sceneggiatore di An American Pickle, ha scritto la sceneggiatura. I dettagli della trama vengono tenuti ancora nascosti, ma sappiamo che il film si concentrerà sui giorni di Wonka prima che aprisse la sua famosissima fabbrica di cioccolato.

Il ruolo dell’eccentrico cioccolatiere è stato assunto in passato da Gene Wilder nel film del 1971 Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato. Johnny Depp ha interpretato il ruolo del reboot di Tim Burton del 2005, La Fabbrica di Cioccolato.

Basato sul romanzo per ragazzi di Roald Dahl del 1964, la storia del film originale segue Charlie, un ragazzino che vive in povertà e vince uno dei cinque biglietti d’oro per visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka che è altrimenti chiusa al pubblico. Gli altri quattro bambini con i biglietti d’oro cedono ai loro desideri durante il tour e vengono espulsi dalla fabbrica in una grande varietà di modi comici finché non rimane solo Charlie, e Willy Wonka lo nomina l’erede della sua fabbrica di cioccolato.

Al momento non sono ancora disponibili smentite o conferme ufficiali che riguardino l’attore che impersonerà effettivamente Willy Wonka nel prossimo film prequel in lavorazione presso Warner Bros., per cui non resta che attendere ulteriori notizie a riguardo.

