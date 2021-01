Boruto: Naruto Next Generations ha riportato alla ribalta uno dei più famosi attacchi di Sasuke Uchiha nel nuovo capitolo della serie! La lotta contro Isshiki Otsutsuki sta già spingendo Naruto e Sasuke ai loro limiti, e il nuovo capitolo li vede completamente esausti nel tentativo di porre fine alla nuova sorprendente minaccia della serie.

Il cliffhanger del capitolo precedente ha visto Momoshiki Otsutsuki risvegliarsi nel corpo di Boruto e infliggere una grave ferita all’occhio di Sasuke per impedire loro di sfuggire alla dimensione in cui hanno combattuto Isshiki. Ora il nuovo capitolo si è collegato perfettamente a quel cliffhanger.

Il ritorno di un attacco speciale di Sasuke

ATENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 54 di Boruto: Naruto Next Generations.

Il capitolo 54 della serie riprende immediatamente dopo che Momoshiki ha preso il corpo di Boruto e ha pugnalato Sasuke in un occhio, e l’insegnante è costretto a mantenere anche una promessa che ha fatto a Boruto in un capitolo precedente. Sapendo che deve fare tutto ciò che è in suo potere per porre fine a Momoshiki, Sasuke usa una delle sue tecniche più potenti.

Il maestro dà una rapida occhiata alla situazione e si rende conto che l’abilità curativa di Momoshiki ha preso il sopravvento, rendendo così ferire il nemico ancora più difficili. Ancora diffidente nei confronti delle abilità di Momoshiki, Sasuke colpisce il posseduto Boruto con tutto ciò che può, ma viene fermato da Momoshiki, quando gli chiede se sarebbe disposto a ferire il suo studente.

Ma ripensa alla promessa fatta a Boruto prima della battaglia: fermarlo se si dovesse trasformare. Così Sasuke decide di utilizzare una delle tecniche più letali del suo clan, anche a rischio di danneggiare il suo unico occhio buono: Amaterasu. Sfortunatamente, Momoshiki ha usato un clone d’ombra (o kage bunshin, se preferite) per assorbire i danni della fiamma. Ma, allo stesso tempo, si rende conto che Momoshiki non sta usando le sue capacità di assorbimento dei chakra per evitare di risvegliare Boruto dal suo stato sopito, così l’Uchiha scopre come riportare Boruto dal baratro.

L’uso di Amaterasu è limitato, ma il suo utilizzo in primo luogo è stata la prova che stava davvero pianificando di danneggiare il corpo di Boruto per salvarli tutti. È stata una decisione brutale presa in quel momento, che però mostra il loro legame come insegnante e studente.

