Invincible - svelata la data d'uscita su Amazon Prime

Invincible, l’adattamento televisivo animato dell’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, ha finalmente una data di uscita ufficiale, con i primi tre episodi in arrivo a marzo.

Invincible – la storia creata da Robert Kirkman

È ormai cosa nota la popolarità raggiunta dai supereroi in tutta Hollywood e Invincible, un altro grande capolavoro di Robert Kirkman, non poteva essere da meno, e ora è pronto a sbarcare in tv, questa volta in versione animata grazie ad Amazon Prime.

La storia di Invincible segue le vicende di Mark Grayson, un “normale” adolescente figlio del più grande supereroe della Terra, Omni-Man. Poco dopo aver compiuto 17 anni, scopre e comincia a coltivare i poteri sovraumani che ha ereditato: da qui inizia il suo percorso che lo vede crescere, cercando di proteggere in tutti i modi la Terra e di convivere con la pesante figura del padre.

Dopo la maggior parte degli annunci del cast vocale, Amazon e Kirkman hanno finalmente svelato il primo trailer di Invincible durante la convention virtuale del Comic Con di New York nel 2020. Il trailer mostrava un adattamento fedele dei fumetti e ha lasciato i fan ancora più ansiosi di vedere la serie.

Ieri è stato il 18° anniversario dell’uscita del primo numero di Invincible sugli scaffali dei negozi e Kirkman ha celebrato l’occasione con un live streaming sul fumetto.

Durante questo live streaming, Kirkman ha confermato la data di uscita della serie Invincible su Amazon.

I primi tre episodi della durata di tre ore verranno resi disponibili su Amazon Prime Video il 26 marzo. La prima stagione è lunga solo otto episodi, il che significa che il finale di Invincible debutterà su Amazon il 30 aprile. Questo annuncio è stato arricchito anche da una clip nuova di zecca della serie (potete guardarla in testa all’articolo).

Amazon renderà disponibili i primi tre episodi della Stagione 1 contemporaneamente.

Kirkman ha già confermato che verranno apportate alcune modifiche e che parti della storia saranno ulteriormente esplorate nella serie. Dato l’amore già esistente per la serie a fumetti di Invincible è probabile che la serie potrebbe diventare più popolare entro la fine di aprile grazie a questo adattamento animato.

Lo sceneggiatore della serie sarà Simon Racioppa (Teen Titans con Robert Kirkman, David Alpert e Catherine Winder che saranno invece i produttori esecutivi.

Il fumetto in Italia è edito da saldaPress.

