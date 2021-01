Dopo aver ascoltato meno di 24 ore di feedback, Microsoft ha invertito la rotta sull’aumento dei prezzi per Xbox Live Gold. All’inizio della giornata di ieri, Microsoft ha rivelato il suo piano per raddoppiare il costo del suo servizio online, che include l’accesso al multiplayer online, la libreria Games With Gold e sconti sul negozio online. Questa notizia è stata accolta con indignazione, anche perché a molti è sembrata una manipolazione dei prezzi progettata per indirizzare i consumatori verso Xbox Game Pass Ultimate piuttosto che verso il vecchio abbonamento.

Xbox Live Gold – Microsoft fa marcia indietro

In un aggiornamento al post di questa mattina, Xbox ha fatto un passo indietro sulle modifiche dei prezzi delineate, che avrebbero fatto costare Gold $ 60 per sei mesi di servizio anziché un anno, come ora. La società ha anche ascoltato una critica comune al servizio che è risalita alla ribalta a causa dell’aumento dei prezzi, ovvero che Xbox richiede un abbonamento Gold anche durante la riproduzione di giochi online gratuiti. Questo è stato scolpito nella pietra sin dall’inizio del servizio e il requisito una volta si estendeva anche ai servizi di streaming video come Netflix.

Da oggi, anche questo sta cambiando. In un post aggiornato, il team Xbox ha affermato che sta revocando la restrizione F2P per portare il servizio “più in linea con il modo in cui vediamo il giocatore al centro della sua esperienza“. Xbox afferma che lavorerà per fornire la modifica ai giocatori di Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone e altri titoli popolari il prima possibile nei prossimi mesi. Ciò porterà Xbox Live in linea con ogni altro servizio online su console e PC, che non hanno mai addebitato alcun costo per il multiplayer online… tranne che per l’unica volta che Microsoft ci ha provato alla fine degli anni 2000.

