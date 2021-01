McDonald’s in Giappone ha sempre le idee chiare quando si tratta di proporre piatti gustosi per invogliare i clienti a tornare nei suoi ristoranti.

In Giappone, ciò significa pubblicità di anime, hamburger ispirati ai fiori di ciliegio e patatine fritte condite con aroma di prugna. Ora McDonald’s ha deciso di lanciare una sorprendente collaborazione con Touch, il nostalgico anime di baseball delle scuole superiori degli anni ’80.

McDonald’s ci riporta indietro agli anni di Touch

Scritto e illustrato da Mitsuru Adachi, Touch, serializzato per la prima volta nella rivista manga Weekly Shonen Sunday dal 1981 al 1986, è diventato rapidamente uno dei manga più venduti di tutti i tempi, presto adattato in una serie anime nel 1985, ha anche ottenuto episodi anime speciali, film e persino un film live-action nel 2005.

Spesso descritto come un “capolavoro senza tempo“, la narrazione sensibile di Adachi e il suo stile di disegno stravagante, hanno inciso per sempre la serie nei cuori delle persone.

Lo spot riprone i protagonisti principale della serie, quali Kazuya Uesugi, l’amato fratello minore del gemello Tatsuya…

Tatsuya Uesugi…

… e Minami Asakura.

Sembrerebbe proprio che McDonald’s in Giappone non voglia solo toccare il cuore dei fan della serie, ma anche il loro stomaco. Lo spot nasce per festeggiare il 30° anniversario del loro popolare hamburger di pollo Tatsuta e gioca con il nome “Tatsuta” la cui pronuncia richiama proprio il nome “Touch“.

Lo spot che potete guardare all’inizio della pagina è realizzato per il Chicken Tatsuta (in caratteri rossi) e il Setouchi Lemon Tartare Chicken Tatsuta (caratteri gialli). La colonna sonora utilizza la stessa sigla di apertura, Touch, con l’unica differenza che, invece di usare “Touch, touch, koko ni touch”, il testo diventa “Tatsuta, Tatsuta, Chicken Tatsuta”.

Sopra la musica si può sentire l’annunciatore dire: “Il sapore della giovinezza, è lo stesso di allora? O è agrodolce? ” Questo è un riferimento non solo alla serie, ma ai due hamburger, uno dei quali è l’originale Tatsuta Burger mentre l’altro è arricchito dal limone.

Per un maggiore impatto, l’annuncio ricorda il triangolo amoroso tra i tre personaggi principali, solo che ora Minami non sta scegliendo tra i due ragazzi, ma la sua scelta ricade tra i due hamburger.

Lo spot più breve di 15 secondi mostra i due hamburger prendere il posto di Tatsuya e Kazuya.

Se sei in difficoltà e non riesci a scegliere tra i due hamburger, nessun problema, perché McDonald’s ti suggerisce di provare nel frattempo i bocconcini di Tatsuta.

I pezzi di Tatsuta saranno venduti in confezioni da cinque pezzi per 500 yen (3,96 euro), mentre il Chicken Tatsuta sarà venduto al dettaglio per 390 yen (3,09 euro) e il Setouchi Lemon Tatsuta sarà venduto al dettaglio per 420 yen (3,32 euro).

Saranno in vendita presso le filiali di McDonald’s in tutto il paese dal 27 gennaio.

Acquista il primo volume di Touch. Perfect edition