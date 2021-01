Mass Effect 2 è un gioco che non ha bisogno di presentazioni. È stato un titolo così famoso e influente da essere ritenuto privo di segreti. La verità, a quanto pare, è che un segreto c’era ancora, in quanto Fox News, la famosa emittente americana di orientamento conservatore, si intromise riguardo la sessualità di uno dei suoi personaggi più famosi e controversi: Jack.

Pare che infatti, in seguito ad un servizio di Fox News a ridosso dell’uscita del gioco, l’orientamento sessuale di Jack (originariamente pansessuale) sia stato cambiato all’ultimo momento. Non a caso, Jack, nel corso di Mass Effect 2 fa spesso riferimento a sue passate relazioni sia con uomini che con donne. A quanto pare il servizio di Fox News riguardo il primo capitolo della saga aveva causato non pochi problemi a Bioware, che si vide costretta a questo drastico cambio in Mass Effect 2.

La stessa doppiatrice di Jack, Courtenay Taylor, aveva sempre pensato che il suo personaggio fosse effettivamente pansessuale, dati i dialoghi per cui aveva prestato voce lungo tutto l’arco di sviluppo di Mass Effect 2. Nella pratica ciò che ha fatto Bioware è stato un lavoro per lo più di cucitura, cercando di nascondere riferimenti espliciti alla sessualità di Jack ed evitare che i media potessero dare ulteriori grane all’azienda.

Mass Effect 2 nella Legendary Edition

Qualche mese fa, tramite i propri canali social, Bioware aveva annunciato ufficialmente il lancio di una trilogia remastered dell’acclamata serie RPG di Microsoft. Mass Effect Legendary Edition è dunque realtà, ma già nella giornata di ieri sera era stata pubblicata un’immagine teaser al fine di creare hype tra i videogiocatori di tutto il mondo.

Proprio durante il N7 Day del 7 novembre, giorno che tutti i grandi esponenti della scena videoludica avevano prescelto come data di annuncio per una presunta trilogia remastered negli scorsi mesi, Bioware ha lanciato tramite un comunicato ufficiale la Mass Effect Legendary Edition, che arriverà per console e PC durante la primavera del 2021.

