Come ben sappiamo l’ultimo film di Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, è stato rimandato a tempo indeterminato a causa del numero sempre maggiore di casi di coronavirus in Giappone.

Tuttavia, è vero che non saremo in grado di vedere il film sul grande schermo ancora per molto tempo, però saremo presto in grado di ricreare uno dei combattimenti di Eva a casa nostra!

Evangelion – il set Paper Nano Evangelion: Angel Attack.

La serie Paper Nano papercraft sono dei kit che ti consentono di assemblare tutti i tipi di monumenti del mondo reale e, in particolare, ce n’è uno che ti consente di costruire una parte di Tokyo-3 in miniatura, l’ambientazione principale di Evangelion. Quindi era ovvio che la serie producesse anche un kit ispirato al franchise dell’anime, ovvero il set Paper Nano Evangelion: Angel Attack.

I fogli sono tagliati al laser, ma avrai comunque bisogno di un taglierino per rimuoverli completamente, insieme a un po’ di colla o adesivo e un paio di pinzette. Non c’è bisogno di esercitare alcuna pressione sul bordo del coltello per far uscire i pezzi.

Il kit riproduce perfettamente la grande varietà e i diversi dettagli dell’architettura di Tokyo-3.

Per quanto riguarda gli Angeli, il set riproduce perfettamente il Quarto Angelo di Evangelion, che è quasi identico all‘Angelo Sachiel della serie TV anime originale, il primo a comparire nel 2015 d.C. dopo il Second Impact, a distanza di ben quindici anni dall’evento.

In contrasto con gli edifici tridimensionali, l’Angelo e l’Eva sono piatti ma non mancano di dettagli.

Per quanto riguarda la star dello spettacolo, a proteggere Tokyo-3 dal Quarto Angelo ci pensa l’Unità-01.

Rispetto al Quarto Angelo, l’Unità-01 è ancora più complessa. Mentre i suoi colori standard sono generalmente considerati solo viola e verde, il robot gigante ha in verità anche spruzzi di giallo e nero, che nel kit sono tutti pezzi separati e, alcuni di essi, estremamente piccoli.

Per fare un esempio, ponendo la testa dell’Unità-01 accanto a una moneta da 10 yen, si vede perfettamente quanto i pezzi siano piccoli.

L’ultimo pezzo da mettere a posto è l’occhio dell’Eva, che in termini di colore e dimensioni sembra un seme di sesamo.

La difficoltà di assemblaggio del kit è classificata come tre su una scala di cinque. Dato che ci sono molti edifici da mettere insieme, è consigliabile non realizzarli tutti in una volta, ma a poco a poco.

Per quanto riguarda i fogli che andranno a formare la strada, alcune parti sono fatte di un materiale riflettente, in modo che quando si punta una luce sopra di essi, si ricrea perfettamente la scena del combattimento tra l’Unità-01 e del Quarto Angelo, avvenuto nel cuore della notte, illuminato solo dalla luce di un riflettore.

Paper Nano Evangelion: Angel Attack può essere acquistato online tramite Evangelion Store. Ha un prezzo di 1.848 yen (14,63 euro), che è quasi esattamente quanto costa un biglietto del cinema in Giappone.

Acquista il Funko Pop di Shinji.