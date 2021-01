Sono stati annunciati ufficialmente i giochi gratuiti che vengono con l’Xbox Live Gold. Si tratta di giochi piuttosto corposi e costosi, che verranno resi disponibili per lo più dal 1° febbraio al 28 febbraio gratuitamente. Il Games With Gold continua dunque a riservare sorprese.

Ecco quali sono i giochi:

Gears 5 disponibile dal 1° febbraio al 28 febbraio.

disponibile dal al Resident Evil disponibile dal 1° febbraio al 28 febbraio.

disponibile dal al Dandara: Trials of Fear Edition disponibile dal 16 febbraio al 15 marzo .

disponibile dal al . Indiana Jones e la Tomba dell’Imperatore disponibile dal 1° febbraio al 15 febbraio.

disponibile dal al Lost Planet 2 disponibile dal 16 febbraio al 28 febbraio.

Alcuni dei giochi di febbraio previsti per il Games With Gold sono piuttosto vecchi, è vero, come Lost Planet 2 e il remake di Resident Evil, ma Gears 5 è senz’altro un titolo più recente e che farà la gioia di molti. Il gioco, comunque, è disponibile anche per PC.

Games With Gold aumenterà di prezzo?

Proprio oggi avevamo parlato della possibilità concreta che Xbox Live Gold (e quindi Games With Gold) possa aumentare di prezzo.

In estate si era a dibattuto sul possibile divenire gratuito di Xbox Live Gold. Questo rumor smentirebbe le precedenti speculazioni. Che il famoso servizio online della piattaforma Microsoft potesse diventare gratis ne aveva parlato una voce di corridoio che sembrava quasi confermare la notizia, partendo dal fatto che Microsoft aveva improvvisamente (e inspiegabilmente) sospeso l’opzione di abbonarsi all’Xbox Live Gold per un anno.

Tuttavia Microsoft, in giornata, aveva affermato che, nel fare un ciclico controllo dei prezzi dei propri servizi ha constatato che: “[…] il prezzo non è cambiato nel corso di 10 anni. Periodicamente noi controlliamo il valore e il prezzo dei nostri servizi in modo che riflettano i cambiamenti nei negozi digitali regionali e continuiamo a investire sulla comunità Xbox”.

Microsoft smentirà o meno le dicerie che vedrebbero Xbox Live Gold aumentare di prezzo?

Abbonamento Xbox Live Gold – 3 Mesi | Xbox Live – Codice download