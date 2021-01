Xbox Live Gold, il celebre servizio online di Microsoft, potrebbe stare per aumentare di prezzo. A ventilare l’ipotesi è Microsoft stessa che, parlando di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass. La compagnia, nel fare un ciclico controllo dei prezzi dei propri servizi ha constatato che: “[…] il prezzo non è cambiato nel corso di 10 anni. Periodicamente noi controlliamo il valore e il prezzo dei nostri servizi in modo che riflettano i cambiamenti nei negozi digitali regionali e continuiamo a investire sulla comunità Xbox”.

Sebbene non dicano nulla di preciso, si tratta chiaramente di un segnale che qualcosa potrebbe cambiare nei prezzi. Se Microsoft dovesse appunto rendersi conto che i servizi offerti superino i prezzi decisi anni fa, l’aumento potrebbe esserci. In molti hanno escluso possa invece verificarsi una diminuzione data l’aggiunta e non la rimozione di servizi e giochi presenti sui mercati digitali. Non ci resta che aspettare che Microsoft sondi la situazione e decida.

Il prezzo di Xbox Live Gold

In estate si era a lungo dibattuto sul possibile divenire addirittura gratuito di Xbox Live Gold. Questa voce di corridoio smentirebbe tutte le speculazioni precedenti. Che il famoso servizio online della piattaforma Microsoft potesse diventare gratis ne aveva parlato una voce di corridoio che sembrava quasi confermare la notizia, partendo dal fatto che Microsoft aveva improvvisamente (e inspiegabilmente) sospeso l’opzione di abbonarsi all’Xbox Live Gold per un anno.

A quanto pare la mossa, se si dà adito al nuovo rumor, sarebbe legato ad un aumento di prezzo, non ad una diminuzione. Tutt’ora però non è stata fornita alcuna spiegazione per questa mossa. Al momento il costo dell’abbonamento è di 60 dollari annuali e si vociferava già che il prezzo potesse scendere drasticamente.

Microsoft smentirà o meno le dicerie che vedrebbero Xbox Live Gold aumentare di prezzo?

Abbonamento Xbox Live Gold – 3 Mesi | Xbox Live – Codice download