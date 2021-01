Un adattamento della serie Tales of Dunk and Egg, un prequel degli eventi di Il Trono di Spade, è in fase di sviluppo iniziale per HBO, come Variety ha appreso dalle proprie fonti.

Tales of Dunk and Egg, il prequel di Il Trono di Spade

Lo spettacolo di un’ora sarebbe basato sulla serie di romanzi fantasy di George R.R .Martin, che seguono le avventure di Ser Duncan l’Alto (Dunk) e del giovane Aegon V Targaryen (Egg) 90 anni prima degli eventi di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Martin ha pubblicato tre novelle nella serie Tales of Dunk and Egg fino ad oggi: The Hedge Knight – Il Cavaliere Errante nel 1998, La Spada Giurata nel 2003 e The Mystery Knight nel 2010. Le tre novelle sono state poi raccolte e pubblicato insieme nella raccolta Il Cavaliere dei Sette Regni nel 2015.

Nessuno scrittore o attore è attualmente associato al progetto, ma le fonti dicono che è una priorità assoluta per HBO poiché sta cercando di sfruttare ulteriormente il successo di Il Trono di Spade.

I rappresentanti di HBO e Martin hanno rifiutato di commentare.

Se il progetto andasse in porto, sarebbe il secondo prequel di Il Trono di Spade ad arrivare sullo schermo. La rete sta attualmente preparando la serie House of the Dragon, che dovrebbe debuttare nel 2022.

I fan chiedono da tempo una serie TV basata su Tales of Dunk and Egg. Naturalmente, solo perché la serie è al momento attuale, stando alle fonti di Variety, in fase di sviluppo non significa necessariamente che il progetto andrà avanti: non dobbiamo dimenticare che un altro prequel di Il Trono di Spade scritto da Jane Goldman e interpretato da Naomi Watts era nei progetti, e ne fu anche realizzato l’episodio pilota da HBO, ma alla fine è stato abbandonato nel 2019.

