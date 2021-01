Il prossimo film spin-off di Spider-Man di Sony Pictures, Morbius, è stato posticipato per la seconda volta questo mese, come potete leggere anche in questo nostro articolo, un chiaro segno dei tempi che cambiano a causa della nuova pandemia da coronavirus (COVID-19) che sta, fra le altre cose, anche rallentando la produzione di molte pellicole cinematografiche, la cui uscita viene spostata anche più di una volta, come nel caso di Morbius o di 007 – No Time to Die.

Variety ha recentemente pubblicato un articolo in cui spiega che le prossime uscite di Sony Uncharted, Ghostbusters Legacy, Cenerentola e Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga sono state tutte colpite da ritardi nella produzione. L’articolo è stato poi aggiornato per confermare che anche Morbius è stato rimandato ancora una volta.

La nuova data di uscita prevista per Morbius con Jared Leto

L’uscita di Morbius era stata precedentemente programmata per la prima volta per il 19 marzo di quest’anno. Tuttavia, all’inizio di questo mese il film di vampiri di Sony basato sui comics di casa Marvel è stato ufficialmente rinviato ancora una volta, con una nuova data di uscita prevista comunque entro la fine di quest’anno: l’8 ottobre 2020. Questo nuovo, ulteriore ritardo spinge l’uscita del film al 2022 e arriva poco dopo che MGM ha ritardato il suo ultimo film di James Bond, No Time to Die, dal 2 aprile all’8 ottobre.

Diretto da Daniel Espinosa e interpretato da Jared Leto nell’omonimo ruolo, Morbius segue la storia di Michael Morbius, un medico che diventa un vampiro dopo aver tentato di curarsi da una rara malattia del sangue. Creato da Roy Thomas e Gil Kane, il personaggio di Morbius è stato introdotto nell’universo dei fumetti Marvel nel 1971, apparendo per la prima volta in Amazing Spider-Man # 101. Mentre originariamente era un cattivo di Spidey, Morbius è diventato ora un antieroe a pieno titolo.

La nuova data di uscita prevista per il film di Morbius è il 21 gennaio 2022.

