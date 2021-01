Arrivano puntuali anche le novità TimVision di febbraio 2021 fra cui spiccano in esclusiva le Masterclass di Maestro.it e le due serie complete Extant e Medium.

Scopriamole nel dettaglio!

Vi ricordiamo che Viking 6 è su TimVision in esclusiva!

Le novità TimVision di febbraio 2021 – le serie

The Good Fight Stagione 4

Arriva su TIMVISION la quarta stagione di The Good Fight, la serie che racconta le battaglie politiche, sociali e professionali di uno studio di Chicago. Nei nuovi episodi verrà esplorata la situazione politica degli USA e come essa stia influenzando e modificando il mondo della legge.

Medium e Extant – serie complete

Dalle esperienze inquietanti di un’astronauta tornata da un viaggio nello spazio a un’avvocatessa che scopre di avere poteri paranormali che potrebbe utilizzare nel proprio lavoro. In arrivo Extant e Medium.

Le novità TimVision di febbraio 2021 – i film

Mamma mia!

Un cast stellare per una delle commedie musicali più conosciute di sempre. Meryl Streep Pierce Brosnan, Colin Firth e Amanda Seyfried sono i protagonisti di Mamma Mia!, da febbraio su TIMVISION.

Fortunata

In arrivo su TIMVISION Fortunata, un film di Sergio Castellitto con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. La pellicola racconta la storia di Fortunata, una giovane madre in cerca della propria indipendenza.

Remi

Da febbraio disponibile la fantastica avventura di Remi, un giovane orfanello che viene affidato al signor Vitalis, misterioso musicista ambulante. Insieme affronteranno la vita in un lungo viaggio attraverso la Francia, accompagnati dal fedele cane Capi e dalla scimmietta Joli-Coer.

Pazze di Me

Un film di Fausto Brizzi con Francesco Mandelli. In Pazze di me, tratto dal romanzo di Federica Bosco, il protagonista Andrea è l’unico maschio in una famiglia tutta al femminile. Presto la situazione potrebbe cambiare…

The Great Wall

Con Matt Damon e Willem Dafoe, in The Great Wall un mercenario è costretto a unirsi a un gruppo di guerrieri incaricati di difendere la muraglia cinese da un’inarrestabile orda di mostri.

Le novità TimVision di febbraio 2021 – le produzioni originali

Masterclass di Maestro.it

Arrivano in esclusiva su TIMVISION dal 9 febbraio le Masterclass di Maestro.it. La passione ci porta ad inseguire sogni, a migliorarci continuamente. Ma la passione, quella vera, esplode solo quando si incontra un vero Maestro. Qualcuno capace di trasferirti non solo la sua tecnica, ma quel fuoco unico capace di farti fare un vero salto di qualità. Con Maestro.it ognuno di noi può vivere un’esperienza unica con dei veri per imparare i segreti della Pittura, della Poesia della Recitazione, della Scrittura, del Fumetto, dello spettacolo. Per ogni Masterclass, la prima lezione sarà inclusa nell’abbonamento, mentre le successive saranno disponibili a pagamento

OnDance – le Masterclass

In arrivo in esclusiva su TIMVISION dal 26 febbraio OnDance le Masterclass, progetto nato dall’idea di Roberto Bolle, punto di riferimento per il mondo della danza e riconosciuta star mondiale. In ognuno dei 16 appuntamenti in onda, maestri conosciuti e stelle della danza classica guidano lo spettatore in una esclusiva masterclass di un diverso stile di ballo. Un’occasione unica per scoprire il mondo della danza! Una delle Masterclass sarà inclusa nell’abbonamento, le altre saranno disponibili a pagamento.

Le novità TimVision di febbraio 2021 – le serie animate

Berry Bees

Bobby, Lola e Juliette sono le Berry Bees, tre amiche apparentemente normali impegnate però a salvare il mondo per conto della B.I.A. In arrivo a febbraio su TIMVISION!

Lupo

A febbraio su TIMVISION arrivano le avventure di «Lupo», un eroe dalla spiccata immaginazione che con le sue idee cercherà di rendere la vita, sua e dei suoi amici, più piacevole e divertente.

Dragon Ball Super

Nuova storia, nuovi guerrieri e nuovi pericoli per la terra. Riusciranno gli eroi di Dragonball a salvare il mondo questa volta? In arrivo a Febbraio Super Dragon Ball Heroes.

Le novità TimVision di febbraio 2021 – videostore

Sai tenere un segreto?

Durante un volo che rischia di precipitare Emma Corrigan, assistente marketing in un’importante azienda, inizia a raccontare, senza rendersene conto, la sua vita e i suoi segreti al suo vicino di posto. In arrivo Sai tenere un segreto? su TIMVISION.

Lockdown all’italiana

Risate made in italy con Ezio Greggio e Ricky Memphis. In Lockdown all’italiana due coppie, sull’orlo della crisi e in procinto di lasciarsi, sono costrette a convivere a causa della pandemia.

Spontaneus

In un liceo dove gli studenti iniziano a esplodere senza motivo, Mara e Dylan lottano per sopravvivere in un mondo dove ogni momento potrebbe essere l’ultimo. Tra loro scoppia un’inaspettata storia d’amore.. Da febbraio Spontaneus su TIMVISION.

