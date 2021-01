Captain Tsubasa: Rise of New Champions – disponibile la demo per PS4, PS5 e Switch

Provate Captain Tsubasa: Rise of New Champions su PS4, PS5 e Switch con una demo gratuita!

Bandai Namco ha reso disponibile una demo gratuita di Captain Tsubasa: Rise of New Champions per Nintendo Switch e PlayStation 4 (compatibile anche con PlayStation 5).

In questa versione di prova potremo cimentarci con il tutorial e la modalità “Versus offline” con una delle quattro squadre disponibili: Scuola Media Nankatsu, Toho Academy, Scuola Media Furano e Scuola Media Musashi.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il gioco

A 10 anni di distanza dall’ultimo titolo, Captain Tsubasa si prepara a tornare su console! Captain Tsubasa è un manga storico, un capolavoro conosciuto e amato in tutto il mondo anche nel 2020. Il nuovo titolo per console sarà un gioco di calcio in stile arcade.

Tutti potranno sfidare i rivali a suon di giocate spettacolari con una grafica di ultima generazione!

Caratteristiche principali

Un nuovo gioco di Captain Tsubasa con grafica fumettistica ed effetti realistici!

Ispirato alla celebre serie di Captain Tsubasa, questo titolo riprende lo stile grafico dell’anime aggiungendo nuovi effetti grafici realistici.

La cura dei dettagli nella rappresentazione dello stile di tutti i celebri personaggi renderà ogni incontro spettacolare e indimenticabile!

Giocate mozzafiato e fulminee per un gioco di calcio ad alto tasso di azione arcade!

Il genere calcistico arcade permette ai giocatori di vivere azioni spettacolari in tempo reale, ed è uno degli aspetti che hanno reso popolari i titoli dedicati a Captain Tsubasa.

In questo coinvolgente gioco d’azione potrete divertirvi a segnare gol ai vostri avversari usando rapidamente fantastiche abilità grazie a un sistema di controllo semplice da padroneggiare.

Il gioco avrà due Modalità Storia:

EPISODE: TSUBASA : I giocatori possono rivivere l’iconica storia di Tsubasa mentre gioca per la scuola Media Nankatsu e cerca di vincere il Torneo Nazionale delle Scuole Medie

: I giocatori possono rivivere l’iconica storia di Tsubasa mentre gioca per la scuola Media Nankatsu e cerca di vincere il Torneo Nazionale delle Scuole Medie EPISODE: NEW HERO: Dopo aver creato il proprio personaggio, i giocatori dovranno unirsi a una delle tre seguenti squadre: Scuola Media Furano, Scuola Media Musashi o Accademia Toho. Dal Torneo Nazionale delle Scuole Medie fino al Campionato Mondiale Giovanile, questa modalità Storia permetterà ai fan di superare sfide esclusive, far crescere il proprio personaggio e fronteggiare i migliori giocatori del mondo per diventare l’eroe della propria avventura!

Questo il trailer:

Il gioco avrà inoltre una modalità Multiplayer che permetterà a (fino a) 4 giocatori di divertirsi online o offline con diverse modalità che verranno annunciate presto. Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile dal 28 agosto per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Capitan Tsubasa è uno spokon sul calcio, ideato da Yōichi Takahashi nel 1981. Il fumetto narra la storia di Tsubasa Ozora, un fuoriclasse del calcio giapponese che, dopo essere cresciuto nella scuola Nankatsu, a 15 anni lascia il Giappone per avventurarsi nel calcio brasiliano; successivamente, diventa professionista in Brasile prima e in Europa poi.

Il manga è pubblicato da noi da Edizioni Star Comics.

Acquistate Captain Tsubasa Rise of New Champions per PlayStation 4, con l’esclusiva sciarpa a tema grazie ad Amazon!