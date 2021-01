Godzilla vs. Kong, ecco il trailer ITALIANO ufficiale

Il trailer di Godzilla vs. Kong è stato finalmente diffuso dai canali web ufficiali del film, dopo che la pubblicazione del poster ne ha preannunciato l’uscita per questa Domenica.

Possiamo guardarlo in apertura, di seguito, invece, le clip pubblicate in questi giorni:

We heard some people here may want the @GodzillaVsKong trailer. Ready for tomorrow? #GodzillaVsKong pic.twitter.com/wmcjInZhmc — Legendary (@Legendary) January 23, 2021

Godzilla vs. Kong, i dettagli

Godzilla vs. Kong è il quarto capitolo del MonsterVerse di Legendary e Warner Bros., dopo Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) e Godzilla: King of the Monsters (2019).

Il film avrebbe dovuto debuttare nei cinema il 22 Maggio 2020, ma è stato rinviato prima al 22 Novembre 2020 e poi ancora al 21 Maggio 2021 a causa dell’impatto della pandemia sulla produzione e sul calendario delle uscite di Warner Bros. (vedi The Batman o Mortal Kombat).

L’uscita è stata recentemente anticipata al 26 Marzo 2021 nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti d’America; lo stesso giorno, e per i 31 successivi, sarà disponibile in streaming sul servizio in abbonamento HBO Max.

Ricordiamo che Warner Bros. ha rifiutato un’offerta di oltre 200 milioni di dollari per la diffusione in streaming avanzata da Netflix, che in cantiere ha una serie anime sul Re dei Mostri.

Il film è diretto da Adam Wingard (Death Note), mentre il team di sceneggiatori guidato da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi) ha visto il coinvolgimento di Patrick McKay, J.D. Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin (Maze Runner), Jack Paglen (Transcendence) e J. M. Straczynski (Babylon 5).

Godzilla vs. Kong, gli interpreti e la trama

Godzilla vs. Kong è interpretato da Millie Bobby Brown (Stranger Things, Godzilla Il Re dei Mostri), Bryan Tyree Henry (Spider-Man – Un Nuovo Universo), Rebecca Hall (Iron Man 3), Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgård (True Blood), Jessica Henwick (Marvel’s Iron Fist) e Shun Oguri (Gintama) — qui al debutto in un film hollywoodiano.

Warner Bros. Italia descrive così il film:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Acquista Godzilla 2: King Of The Monsters