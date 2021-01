The Division 2 avrà presto un crossover con Resident Evil per festeggiarne il venticinquesimo anniversario. L’annuncio è solo uno dei tanti fuoriusciti dallo Showcase di ieri. L’evento riguarderà il periodo di tempo tra il 2 febbraio e il 15 febbraio, dando ai giocatori la possibilità di sbloccare costumi e oggetti unici provenienti direttamente dalla trilogia originale per PS1.

Chi si collegherà a The Division 2 avrà in automatico il costume da poliziotto di Leon Kennedy. Da qui in poi sarà possibile sbloccare fino a 21 oggetti di vestiario unici. Il video che vi abbiamo proposto presenta solo uno dei tantissimi costumi che saranno disponibili per The Division 2 durante il periodo di tempo sopra descritto. Ubisoft chiuderà poi la possibilità alla mezzanotte del 15 febbraio, quindi tenetevi pronti nel caso siate interessati!

Voi giocate ancora a The Division 2? Forse questo potrebbe essere il giusto incentivo per farvi riprendere in mano il gioco.

Resident Evil Village – le novità dello Showcase

Resident Evil Village prosegue la storia di Ethan Winters che ha avuto inizio nel capitolo precedente. L’ultimo capitolo combinava sapientemente un’azione mozzafiato con un gameplay survival horror, sinonimo della serie. Nel primo video esteso di gameplay il team di sviluppo ha rivelato diversi nuovi dettagli, tra cui alcune funzionalità che richiamano gli elementi preferiti dai fan dei precedenti giochi.

Il protagonista, Ethan, sarà ora in grado di acquistare e vendere oggetti, acquistare ricette per la creazione e personalizzare delle armi con un mercante soprannominato “The Duke”. Utilizzando i materiali trovati durante il gioco, sarà in grado di creare materiali di consumo inestimabili, necessari per sopravvivere ai terrori del villaggio. L’utilizzo di queste provviste comporterà anche una pianificazione più strategica, con un sistema di inventario rivisto basato sulla gestione dello spazio che sarà familiare ai fan della serie.

