Igiocatori di Immortals Fenyx Rising potranno esplorare contenuti a tempo limitato ispirati alla serie animata di Neflix Blood of Zeus, della cui prima stagione potete trovare qui la mia recensione. Entrambi i franchise ambientati nell’antica Grecia hanno fatto il loro debutto abbastanza di recente, ed entrambi sono riusciti a sorprendere il pubblico anche con la qualità dei loro contenuti.

Immortals Fenyx Rising, in particolare, è una boccata d’aria fresca considerando la lista di titoli di Ubisoft negli ultimi anni. Creato da Ubisoft Quebec, il team che ha guidato lo sviluppo di Assassin’s Creed Odyssey, Immortals offre ancora una volta ai giocatori un’azione open world in stile Ubisoft. Tuttavia, si mescola anche alle scelte di design di The Legend of Zelda – Breath of the Wild, evidenziate dai puzzle basati sulla fisica di Immortals, mini boss, Vaults e altro.

Blood of Zeus, d’altra parte, accompagna gli spettatori in un viaggio molto più violento attraverso il mondo del pantheon greco; tuttavia, i due sembrano stare bene insieme.

I dettagli del crossover fra Immortals Fenyx Rising e Blood of Zeus

Ubisoft e Netflix hanno annunciato oggi un crossover a tempo limitato tra Immortals Fenyx Rising e Blood of Zeus. Dal 21 al 28 gennaio, i giocatori potranno accedere a una missione a tema Blood of Zeus e acquistare un nuovo pacchetto personaggio e un pacchetto armi.

La missione, intitolata “A Tribute to Family”, incarica i giocatori di sconfiggere altre due creature malvagie: Cerberus e Chimera. Completando la missione si sbloccano il ciondolo Aquila e le opzioni di personalizzazione del personaggio ispirate a Blood of Zeus.

Il pacchetto di armi acquistabile separatamente include skin per Ascia, Arco e Spada basate sulla serie Netflix. Il pacchetto personaggi Blood of Zeus include armatura, elmo, una cavalcatura, ali e un compagno fenice. I giocatori potranno anche acquistare il personaggio e i pacchetti di armi al termine dell’evento.

I fan di entrambe le serie possono stare tranquilli che nuovi contenuti sono all’orizzonte: la seconda stagione di Blood of Zeus è già stata confermata e Immortals Fenyx Rising ha in cantiere una serie di contenuti scaricabili post-lancio. Il primo di questi contenuti potrebbe essere disponibile presto, poiché l’ultimo aggiornamento di Immortals prepara il titolo per il DLC.

