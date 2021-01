Marvel ha anticipato la data di uscita di un nuovo numero di Women of Marvel svelando alcuni dettagli in anteprima.

Women of Marvel unisce le più audaci eroine dell’universo con i disegni e la supervisione di alcune delle più importanti autrici dei fumetti di Marvel, per un nuovo albo inedito da 56 pagine.

Tra le storie annunciate possiamo trovare:

Ulteriori artisti e scrittori annunciati sono: Anne Toole, Natasha Alterici, Eleonora Carlini, Joanna Estep, Skylar Patridge e Kei Zama.

Ho sempre amato il progetto Women of Marvel per il modo in cui ha aperto il settore alle donne – diceva alle donne di tutto il mondo, questo fandom è per te. Ci sono sempre state donne potenti nei fumetti – e dietro di loro, scrivere, disegnare e montare e leggendoli – ma mettere in luce quei personaggi, i creatori e i fan sembrava come se qualcuno tendesse la mano.