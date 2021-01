Edizioni Star Comics, dopo aver stuzzicato la curiosità dei fan attraverso le storie pubblicate sui social network, ha annunciato la pubblicazione del manga yaoi Non Volevo Innamorarmi (Koi wo suru tsumori wa nakatta) di Minta Suzumaru — autrice al debutto nel nostro Paese.

La pubblicazione del volume è prevista per Giugno 2021 in fumetteria, libreria e negozi online all’interno della collana dedicata Queer.

Star Comics presenta Non Volevo Innamorarmi

Yoshino è gay, ha 30 anni e non ha mai avuto una relazione. È ormai sicuro che rimarrà solo per tutta la vita, finché una sera decide di andare in un gay bar… L’incontro con un giovane ragazzo e una notte di passione cambieranno inesorabilmente il corso delle cose. Che sia arrivato per Yoshino il momento di abbandonarsi ai sentimenti? Una storia d’amore dal gusto sensuale e piccante, condita da una buona dose di erotismo, che non potrà non farvi sognare. Perché l’amore bussa alla nostra porta all’improvviso, ed è impossibile impedirgli di entrare! Il volume – vincitore del secondo premio nella categoria “Best Comics” ai Chil Chil BL Award 2020 – sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online a giugno 2021.

Un’opera assolutamente immancabile nelle librerie dei lettori di Boys’ Love! Minta Suzumaru è una fumettista giapponese. Tra le sue opere più famose pubblicate da Home-sha troviamo Golden Sparkle (2018) e Non volevo innamorarmi (Koi wo suru tsumori wa nakatta, 2019).

Star Comics e la collana Queer

Star Comics ha inaugurato la collana Queer con la serie Hitorijime My Hero di Memeco Arii alla fine di Settembre 2020.

La stessa collana ha ospitato il volume unico Hitorijime Boyfriend della medesima autrice, mentre a Febbraio verrà pubblicato il box contenente i volumi You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You di Nagisa Furuya.

