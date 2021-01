L’anime di Black Clover ha finalmente dato inizio alla guerra contro il Regno di Heart. Il titolo dell’episodio non è mai stato più azzeccato!

ATTENZIONE! L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER DELL’EPISODIO 164 DELL’ANIME DI BLACK CLOVER!

Black Clover – l’inizio della guerra

Non c’è mai stato titolo più profetico di quello dell’episodio 164 dell’anime di Black Clover: Battlefield: Heart Kingdom. La battaglia contro il Regno di Heart sta per avere finalmente inizio.

Il nuovo episodio arriva dopo un momento veramente difficile per i cavalieri magici dell’Alba Dorata attaccata dai maghi del Regno di Heart, pronti a tutto per fare crollare il Regno di Clover. Il nemico considera l’Alba Dorata la più forte di tutto il regno, per questo ha teso a Yuno e alla sua squadra un’imboscata.

Nell’episodio vediamo Yuno scagliarsi contro i suoi nemici dopo essersi precipitato ad aiutare i suoi amici.

Il manga aveva già gettato qualche indizio sulla grande rivalità esistente tra i due Regni mettendo in luce quanta malvagità si nasconda dentro il Regno di Heart. Per questo il Regno di Clover non è mai stato completamente a suo agio. Ora, Yuno e Asta scopriranno in prima persona quanto sono forti gli invasori.

La Triade Oscura non è uno scherzo e il Regno di Spade si rivelerà essere un grande aiuto contro di loro. Ma le sorti dello scontro e dell’Alba Dorata dipenderanno anche dall’intervento di Asta e dei suoi Tori Neri.

Come si evolverà il nuovo arco narrativo? Quali altri soprese ha in serbo per noi? Già negli episodi precedenti molto era stato svelato sul passato di Yuno. Abbiamo infatti scoperto che il ragazzo è direttamente connesso con il destino del Regno di Spade perché è il principe del Regno.

Cosa ne pensate del titolo dell’episodio? Riusciranno Yuno e Asta a salvare l’Alba Dorata?

