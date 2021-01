Durante il grande evento dedicato a Resident Evil Village è stata rivelata, oltre alla data di uscita ufficiale del tiutolo e tante altre informazioni che potete trovare qui, anche la nuovissima modalità per multigiocatore chiamata Re:Verse.

Resident Evil Village – Re:Verse

Per celebrare il 25° anniversario del franchise di Resident Evil, che prenderà il via a marzo 2021, Capcom ha annunciato che Resident Evil Village includerà l’accesso a un’esperienza multiplayer gratuita intitolata Resident Evil Re:Verse in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono accedere al gioco grazie alla retrocompatibilità. Potete trovare il trailer di anuncio di questa modalità in cima a questo articolo.

Questo bonus di ringraziamento per i fan presenta straordinarie immagini in stile fumetto e mette i famosi personaggi di Resident Evil l’uno contro l’altro in battaglie deathmatch da quattro a sei giocatori in luoghi iconici di Resident Evil. I giocatori possono scegliere i personaggi preferiti dai fan da un elenco e ognuno di loro avrà proprie abilità uniche da padroneggiare. Quando i giocatori vengono sconfitti in combattimento, il loro personaggio si rigenera trasformandosi in un’arma biologica per mettere in atto la sua vendetta nei confronti dei suoi nemici. Ulteriori informazioni su Resident Evil Re:Verse saranno disponibili prossimamente.

Il Resident Evil Showcase è disponibile on demand sul canale YouTube ufficiale di Resident Evil a questo indirizzo. Per quanto riguarda invece tutte le altre notizie relative a Resident Evil Village vi rimando a questo mio articolo, in cui troverete anche tutti i dettagli relativi a Maiden, l’esclusiva demo stand alone per PS5 disponibile fin da subito.

Capcom ha confermato che Resident Evil Village sarà disponibile in tutto il mondo il 7 maggio 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam, oltre che sulle piattaforme appena svelate, PlayStation 4 e Xbox One.

